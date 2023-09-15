【舞獅爭議】夜繽紛被指用錯喪獅　港府及專家反駁：神態配色展現非白事用

▲ 「香港夜繽紛」啟動禮上，有舞獅助慶環節。（陳靜儀攝）

港府已啟動「香港夜繽紛」活動，財政司司長陳茂波昨日主禮時，曾為白色醒獅「點睛」，之後再有3隻同色系醒獅登場表演。於網上旋即引起熱議，討論場合是否用錯舞獅，更有網民揚言這配色是「喪獅」、「孝獅」，「紅事變白事」。財政司副司長黃偉綸今（15日）於電台節目澄清，舞獅其實起用「螢光獅子」，獅頭有好多大紅配色，澄清傳言。

昨日啟動禮上，司儀都介紹點睛儀式寓意「光棒一揮，獅子甦醒，寓意香港市道日趨暢旺，旺丁又旺財。」不過有網民發表其他意見，認為更似「喪獅」、「孝獅」，指出傳統喪葬儀式中，孝子會舞白獅向先人致意，聊表孝心，直斥港府失禮。

傳聞越傳越遠之際，黃偉綸今早（15日）在電台節目解釋，這隻不是「白獅子」，而是一隻「螢光獅子」。他形容，有時候網上的討論都覺得很有趣：

我經常覺得聯想無限，我自己就聯想到好事，你見到獅子的舞步很歡欣、很快樂、很繽紛。有些朋友想到其他東西，一笑置之。

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據了解，有業界人士指出，孝獅禮儀與一般舞獅最大的差異，是整頭醒獅以白、黑為主，一般人對舞獅的認知是喜慶歡騰，但孝獅因為會專程訂做，以黑白為主，獅頭寫上「奠」字，后腦則寫上「孝」字，有別於昨天的LED舞獅。事實上，昨天的LED舞獅面部和鼻子都是紅色，不可能用作白事。於網上亦有片段證明，白獅亦能於喜慶表演或比賽亮相。

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我就說全世界都搞亂，你們不要冤枉司長，身為專業的棺材佬，好肯定那隻真的不是喪獅。

雖然喪事我們會稱為白事，可是並非所有白色的東西都與喪事有關。南獅體系中，劉備獅是白金二色為主，張飛獅以黑白二色為主。兩者都有用白色為主調，卻不是代表孝道，白襯金代表仁義富貴，白襯黑代表勇猛。

唯有馬超獅的白襯藍，才是代表孝道，故此馬超獅又有孝獅之稱。

孝獅為表哀悼，所以舞孝獅時，獅頭全程垂下，如一副哭喪的樣子，與平常昂首的樣子截然不同。如果有熟悉舞喪獅的高手，還會有一個特別的動作，就是單腳微曲企立，另一隻腳如坐低盤膝般彎曲，用腳面輕輕打橫掃獅頭下的鬚子，如在捋獅子鬚，表現出哀思的狀態。在啓動禮上的舞獅，一副興高采烈的樣子，如果說是舞喪獅也沒有人信。

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「香港夜繽紛啟動禮」網絡上看到這幕後震驚了：

首先來說說喪葬小知識：醒獅顏色中所謂「白獅」是有意思的，可稱為「喪獅」、「孝獅」或者「馬超獅」。

醒獅全身主要爲白，舞動時候型態憔悴悲傷，出自三國時期西涼馬超報喪父之仇的故事。相傳當時馬超帶兵討伐曹操，全兵戰甲皆為白，以表帶孝之意。故此香港喪葬文化中，有孝子舞白獅為先人作最後餞別，及表示孝子之情。

由於整件事太不可思議，最後得武館朋友提供真實情況，確定這隻現定義是「銀獅」，只是夜晚看上去容易誤會成白獅，因為鼻頭有紅色絨球，而的確香港的喪獅獅身一般只會有黑白二色為主；但假如擴展版圖至兩岸三地其他地區，例如東南亞華人則可能資源問題（正色孝獅難找），或者文化變奏，顏色配搭沒有那麼講究指定，出現純白襯其他顏色的亞種。

姚智師傅：關鍵是舞獅神態

熟悉舞獅、莫家拳派師傅姚智接受傳媒查詢時稱，「孝獅」舞動的方式，以至演繹方法，亦與一般喜舞獅不同，例如舞獅眼簾呈半開合狀態。

他又補充，不能單純利用顏色來區分是否「孝獅」。「孝獅」選色方面除了主色是白色外，其次是藍色，在莊嚴喪禮上甚少用到大紅大紫。

「香港夜繽紛」有咩玩？

「香港夜繽紛」推出多項活動振興夜間經濟，焦點是港鐵推出乘車優惠，晚上10時30分後出閘，搭5程送1程；港府亦希望透過一系列活動，讓市民習慣晚上外出，至少有86間商場星期五及周末會延長營業時間，並推出購物、飲食和泊車優惠吸引人流。

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記者：吳卓峰