【睡眠不足】女子長期通頂追劇日夜顛倒　現幻覺幻聽1行為超失態

▲ 台灣一名人妻長期「通頂」追劇，結果持續半年後出現幻覺和幻聽，更做出失態舉動。

不少人都有追劇放鬆心情的習慣，但切忌因此攪亂休息時間！台灣有心理治療師分享病例，指一名人妻因為長期熬夜追劇、日夜顛倒，結果出現幻覺及幻聽，更在精神恍惚下直接穿著睡衣落街購物，直到吃下安眠藥強制休息後才恢復正常。

最新影片：

台灣心理治療師邱永林在節目《醫師好辣》中分享病例，表示該名人妻因為不用上班，所以平常處理完丈夫及小孩的事情，並等到小孩入睡後便會開始追劇。然而她一旦追劇便欲罷不能，往往追到凌晨4、5點，後來更乾脆不睡覺「通頂」替小孩準備早餐，白天再回去補眠。

這樣的模式持續超過半年後，人妻開始出現幻覺及幻聽，甚至曾在精神恍惚的狀態下直接穿著睡衣下樓到便利商店買東西，家中傭人發現後大驚失色，將她拉上樓。邱永林指，該名人妻的情緒跟思維認知都很不穩定，有時甚至會覺得自己是另一個身份。

人妻的家人前來諮詢時，邱永林強調「不管怎麼樣，一定要先讓她吃安眠藥」，結果她第一晚吃下安眠藥後便睡了18小時。家人見狀大為緊張，但邱永林就解釋，人妻之所以睡這麼久是因為她的大腦太需要睡眠，並指出她在一覺醒來之後「整個人就正常非常多，已經好了80%」。

那麼該名人妻以後是否就不能追劇？邱永林就表示還是可以追劇，但最多看到晚上12點至凌晨1點，之後就必須去睡覺。他又提醒民眾，若是睡眠時間不正常的話，長期缺乏睡眠，「其實你的身體是會反撲的」。

到底睡眠不足會造成甚麼危害？根據衛生防護中心資料，睡眠不足（成年人標準為每晚睡少於七小時）或睡眠質素欠佳，例如難以入睡或維持睡眠，容易令身體出現多種與新陳代謝、內分泌及免疫力有關的問題，包括胰島素阻抗上升、葡萄糖耐 量下降、心跳加速、血管收縮及血壓上升、壓力荷爾蒙（皮質醇） 水平上升、免疫功能下降和炎症指標上升等，並且會增加下列的健康風險：

肥胖

代謝綜合症

二型糖尿病

心血管疾病

某些癌症，如大腸腫瘤及乳癌

情緒失調

自殺

受傷

各種原因死亡率

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣