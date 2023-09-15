【新手爸媽】一塊木板揭生仔「開10度」地獄級痛楚　新手媽媽：男人無法體會

▲ 見到都痛呀！

常言道生仔十級痛，咁究竟生仔有幾痛呢？作為剛懷孕的媽媽，一定很擔心生產時的10級痛楚，近日網上流傳一塊木板，揭示了分娩時孕婦開宮口的大小，由1度至10度，到第10度時，子宮頸的大小剛好是嬰兒的頭圍大小，有生產過的媽媽表示：「這是男人無法體會！」

據婦產科專科醫生方秀儀早前接受TOPick訪問時指，足月嬰兒的雙頂徑（即胎兒頭部左右兩側之間最寬部位的長度）為9至10cm，所以生產時宮頸必須開至10度才能生產，否則子宮頸會撕裂、出血。而1度就等於1cm，所以常說的「開10度」就自然等於開10cm。當子宮頸全開至10度，會擴張至與嬰兒頭圍一樣大小。

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生產（陰道分娩）分3個產程：

第一產程

由陣痛至子宮頸全開

由作動到宮頸張開，媽媽準備用力推嬰兒出來，通常花費最長時間，並無法預計的痛楚就在這階段，所以需要止痛。

第二產程

由宮頸全開至嬰兒娩出

媽媽宮頸全開至嬰兒出生，媽媽要用力推出嬰兒，就算痛也不可以吸笑氣。

第三產程

胎兒娩出後至胎盤完全娩出

嬰兒已經出生，等待胎盤分離。

▲ 木板揭開子宮開的度數。

產程可達10小時

方醫生表示用數字分級法，0為不痛，10為對方所認為的最痛。1-3級為輕度疼痛，患者雖有痛感但可忍受，能正常生活；4-6級為中度疼痛，患者疼痛明顯，不能忍受，影響睡眠；7-10級為重度疼痛，疼痛劇烈，不能入睡。

婦女在自然分娩的時所承受的痛楚，在醫學上被定為「最高痛感」，分娩的時候從陣痛開始算起，一般整個過程需要8-10小時。陣痛由不規律至有規律，最初由每30分鐘一次至15分鐘，然後會更頻繁，最終為每隔2-3分鐘一次，每次1至1.5分鐘，直至成功分娩胎兒。

方醫生指出陰道產的止痛方法有聞笑氣、打止痛針、用止痛球以及無痛分娩，其中無痛分娩效果最顯著，可減約八至九成痛楚，須由麻醉科醫生注射。如果想自然分娩生BB時更順利，懷孕時有定期做運動的孕婦，可以增強自己的心肺功能、提升體力，避免懷孕期體重增長過多及胎兒過大，助生產過程較順利。此外，有孕婦很怕痛而考慮開刀生BB，這方法毋須經歷很長的陣痛，不過手術後疼痛會較長，也有手術的風險。

體驗媽媽生仔之痛

而早前內地一班中學生參加「分娩疼痛模擬體驗」的活動，在醫護人員的陪同下，於學生的腹部貼上電極片，體驗儀會輸出電磁波，模擬陣痛過程。痛楚的級數從1到10級，學生大多是體驗1至3級的痛楚程度。但已經面容扭曲，更典床典蓆及手腳亂舞。學生在體驗過後，表示會更愛媽媽，他們寫下給媽媽的心意卡。一名15歲女學生體驗了3級分娩疼痛後，覺得媽媽真偉大。

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責任編輯︰王明芳