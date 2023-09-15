【凍齡美魔女】吳美珩現身為好姊妹慶生　依然保養得宜明艷照人

▲ 好開心的聚會。

鄭裕玲（Do姐）與顧紀筠（顧老闆）、劉曉彤、丘凱敏（Anna）、吳美珩和宣萱多年來感情要好，不時相約聚會。

好姊妹慶生

日前Do姐在網上晒出與顧老闆、劉曉彤、丘凱敏和吳美珩合照，一班好姊妹為8月28日生日的顧老闆，以及9月9日生日的Do姐慶生，不過因為宣萱要開工所以缺席，故她們再次「唔齊腳」。

Do姐留言：「各位難得又相聚！這次Mel來了，Jessica 又要開工！總之，珍惜每一個共聚的時刻！九月之星，生日快樂！各位身體健康，歡喜自在！」

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美珩現身成焦點

相中可見，她們在顧老闆位於半山的豪宅作客，繼續以維多利亞港全景作背景，氣派十足！

由於上次她們齊人的時候已是去年9月，今次美珩難得現身，更成網民焦點！

▲ 同好姊妹聚會好開心。

保養得宜

皆因作為前TVB當家花旦吳美珩，自2001年嫁給台灣百億富商王華麟，婚後育有1子1女，並淡出幕出，專注照顧家庭。

加上美珩沒有社交平台，又甚少出席公開活動，能夠見到她的機會難上加難，故每次只能在Do姐的聚會看見其近況。

現年51歲的吳美珩多年來保養得宜，皮膚白滑，即使已有兩個小朋友仍然弗爆，難怪大家都讚她氣質依舊，明艷照人。

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