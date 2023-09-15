【星二代】許倚榕做KOL旅行大解放　Annise盡得李麗珍優良遺傳【多圖】

▲ 「最美星二代」許倚榕大解放！

80、90年代性感女神李麗珍與前夫許愿所生的女兒許倚榕（Annise）多年來被封為「最美星二代」之一，自從於加拿大讀完設計回港後，很多娛樂公司都向她招手拍廣告或參加幕前演出，不過Annise都一一拒絕，其決定進軍KOL界，以「最美星二代」之名宣傳自家生意。

Annise平日都積極更新社交網，她最近就上載泳照盡展美好身段！

【星二代】盡得李麗珍優良遺傳 許愿愛女許倚榕拒入行專注做KOL【多圖】

罕有公開泳衣照

Annise遊走拉斯維加斯、亞利桑那州的大峽谷等景點的她，玩得相當開心！

而Annise更上載身穿紫色兩件頭泳衣，並浸在浴池望向荒蕪之地，十分寫意！而她又身穿Bra Top大騷白滑美背，完美遺傳媽媽的好身材。

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李麗珍予女兒很大自由度

Annise曾接受傳媒訪問，她興奮得放上網分享「第一次接受訪問」，對於媽咪李麗珍是否開綠燈准許她進軍娛圈，她表示媽咪給予自己很大自由度及支持。

而李麗珍在演藝界打滾多年，經驗老到，她得知女兒要踏足自己老本行時，就吐出四字真言「帶眼識人」，可想而知這是珍妹多年得來的經驗。對於會否母女檔合作拍廣告，許倚榕表示不抗拒，不過就未有人邀請，但她重申對演戲依然興趣不大。

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許愿談愛女

許愿曾在電台訪問透露雖然離婚後Annise的撫養權歸媽媽李麗珍，但父女關係仍非常親密：「跟囡囡一直很close，她童年時很多難關要過，也多得芳芳姐(蕭芳芳)、Deanie(葉德嫻)等幫助，協助我怎教女，讓女兒明白父母為何分開，之後到加拿大升學，也是我安排。」

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