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【英國研究】近2成人愛着襪睡覺　恐沾曱甴屎上床致肺炎

醫生診症室 15:34 2023/09/15

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近2成人愛着襪睡覺，恐沾曱甴屎上床致肺炎。

每個人都有自己的睡眠習慣，有些人就喜歡穿襪子睡覺。英國一項研究發現，近2成人有著襪睡覺的習慣，但有70%人不會在睡前換上新襪，而穿了一整天的襪子有可能沾上蟑螂糞便細菌，這些細菌可能會轉移到寢具上，令人受感染而罹患肺炎。

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英國寢具商「Mattress Next Day」聘請睡眠專家，針對當地1,017名成年人的睡眠習慣作調查，結果發現約有18%的受訪者會穿著襪子睡覺，但其中只有30%的人會在睡覺時換襪子，意味著有70%的人會穿著自己穿了一整天的「臭襪」入睡。

研究人員對從早上7時穿到晚上11時、合共16小時的襪子進行採樣測試，其中一半樣本中驗出帶有綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa），是一種可以引致皮膚炎的其中一種細菌，一般可以影響泌尿道及肺部，較罕見情況下甚至會引致肺炎。

測試結果顯示，樣本中綠膿桿菌的含量甚至比未清潔的電視遙控或馬桶更多。據美國國立衛生研究院報告，綠膿桿菌常見於蟑螂及其排泄物上，很容易傳播，穿著帶有綠膿桿菌的襪子上床睡覺則容易令細菌轉移至床上用品，從而大大增加感染的可能性。

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「Mattress Next Day」的睡眠專家表示，雖然穿襪子睡覺可以帶來更高質量的睡眠，但必須每天更換襪子。研究續指，人的腳上約有25萬個汗腺，意味著脚部每天都會出汗。如果一整天都穿著襪子，並且進行鍛煉或進行大量步行，「臭襪」上就會積存很多水份，有可能加速真菌的產生，形成「香港腳」。

研究人員建議，有着襪睡覺習慣的人士，在上床之前應換上一對新襪，並在攝氏60度以上的溫度下清洗襪子，可以幫助殺死細菌、病毒，及去除頑固的污漬。

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責任編輯：羅嘉欣

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