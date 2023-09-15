【免費活動】非遺辦事處「師傅到」開始報名　大坑舞火龍+水上廟船文化導賞【內附連結】

▲ 三角天后平安堂（水上廟船）導賞活動

在我們的日常生活中不難發現各種禮俗、儀式和族群文化，包括方言、文化習俗、傳統工藝和表演等，並呈現於各種傳統節日、神誕之中。透過社群的共同參與、了解和傳承，這些文化習俗不只為日常生活增添色彩，更有助凝聚社區及維繫宗族秩序，從而增強社區的文化身份認同。

最新影片推介：

2023年第四季的「師傅到」系列，將舉辦一連串講座、示範、工作坊及參觀活動，邀請相關的非遺項目傳承人、工作者及專家與公眾暢談神誕、傳統儀式及族群文化，並與訪客互動對談。節目主要以廣東話進行，費用全免。

三角天后平安堂（水上廟船）導賞活動

日期：2023年9月30日（星期六）

時間：上午10時30分至中午12時

地點：三角天后平安堂廟船（銅鑼灣避風塘）

講者：陳天權先生（香港歷史文化研究者）

名額：每節10人

報名：按此報名*



「中秋節—大坑舞火龍」文化導賞

日期：2023年10月4日（星期三）

時間：下午2時至3時 | 下午4時至5時

地點：大坑火龍文化館（香港大坑書館街十二號）

講者：大坑火龍文化館代表

名額：每節20人

報名：按此報名*

▲ 元朗厦村古蹟風俗遊

元朗厦村古蹟風俗遊

日期：2023年10月7日 | 10月14日（星期六）

時間：下午2時30分至5時

地點：元朗厦村

講者：鄧妙薇女士（元朗厦村鄉原居民及導賞員）

名額：每節16人

報名：按此報名*

香港鶴佬傳統婚嫁儀式講座

日期：2023年10月8日（星期日）

時間：下午1時30分至3時 | 下午4時至5時30分

地點：中電鐘樓文化館二樓活動室（九龍何文田亞皆老街147號）

講者：蘇文英女士（鶴佬文化研究者）

名額：每節20人

報名：按此報名*

▲ 香港鶴佬傳統婚嫁儀式講座

三角天后平安堂（岸上）導賞活動

日期：2023年10月28日（星期六）

時間：下午2時至3時

地點：三角天后平安堂（銅鑼灣維園道111號海濱）

講者：陳天權先生（香港歷史文化研究者）

名額：每節10人

報名：按此報名*

*以上活動於2023年9月20日中午12時正或以前截止報名。活動將於2023年9月21日（星期四）上午10時30分在香港非物質文化遺產中心導覽室2進行公開抽籤，以決定參加者名單。中籤者將於2023年9月29日（星期五）或以前獲專人電話通知及收到確認電郵。申請未能成功者，恕不另行通知。

查詢：2780 2283

編輯：葉翠華