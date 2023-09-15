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【企圖欺詐】涉訛稱逾3.1萬元面部護理屬選舉開支　「龍心」林克霖被控兩罪准保釋候訊

社會 12:56 2023/09/15

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（資料圖片）

網絡紅人「龍心」林克霖疑參與2020年立法會新界東地方選區換屆選舉時，訛稱逾3.1萬元面部護理開支為選舉開支，遭廉署落案起訴在選舉中作出舞弊行為及企圖欺詐共兩罪，今（15日）被押解往東區裁判法院應訊。被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至11月10日再訊，以待廉署進一步調查，其間被告准以現金3萬元保釋候訊。

被告林克霖（46歲），報稱無業，被控1項在選舉中作出舞弊行為罪，以及1項企圖欺詐罪。控罪指，被告於2020年9月29日，在2020年立法會換屆選舉中、在根據第554章《選舉（舞弊及非法行為）條例》第37條提交的選舉申報書內，作出他明知或理應知道屬虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，即該林克霖曾因接受面部護理而招致3.1萬元的選舉開支。

控罪續指，被告於同日向選舉事務處訛稱上述面部護理的費用，並意圖詐騙而企圖誘使該選舉事務處付款以結清該選舉開支的申索，而導致該林克霖獲得利益等。

被告未有律師代表，親自應訊，並有保釋申請。控方申請將案件押後，以待進一步調查，不反對被告保釋。裁判官將案件押後至11月10日再訊，被告准以現金3萬元保釋候訊，其間不可離港，不得接觸控方證人及須到警署報到。被告另申請取回手機，裁判官認為手機與調查有關連，拒絕申請。

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記者：梁錦麟

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