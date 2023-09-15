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【虛假文書】涉向保監局使用虛假推薦信　37歲公司女董事被控准保釋候訊

社會 12:58 2023/09/15

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（資料圖片）

37歲公司女董事涉向保險業監管局使用虛假工作推薦信，被廉政公署落案起控1項使用虛假文書的副本罪，今（15日）在東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至10月27日再訊，以待辯方索取文件及提供法律意見，被告准以1萬元保釋，其間不可離港及接觸控方證人，須到警署報到。

被告劉雅兒（37歲），報稱公司董事，被控1項使用虛假文書的副本罪。控罪指，被告於或約於2021年3月8日，在香港，知道或相信1封日期為2020年9月1日並Mpfsupermart Company Limited 發出的工作推薦信為虛假文書，而使用該文書的副本，意圖誘使保險業監管局的曾伶莉接受該文書副本為真文書的副本，並因而作出或不作某些作為，以致對其本人或其他人不利。

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記者：梁錦麟

罪案 保險業監管局 AR

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