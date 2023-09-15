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【著數優惠】首間以果凍為基底珍珠茶飲概念店　9月限時優惠購2杯飲品送果凍杯

休閒消費 13:22 2023/09/15

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熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

9月推出限時優惠：凡客人購買任何兩杯飲品，即可免費獲贈一份全新產品——果凍杯（左）。

源自台灣的「壺 Potion House」，是個融合生活概念的茶飲品牌，亦是本港首間以果凍為基底的珍珠茶飲概念店。品牌把果凍與珍珠茶飲完美結合，為嗜茶的你帶來非凡的口感體驗。

品牌的茶飲由台灣的研發團隊開發，每天均使用當地新鮮的原材料現做茶飲，無添加人工調味劑，以確保提供美味的風味之餘，也要為健康著想。

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其自家首創招牌果凍，由最新鮮的原材料製成的高品質茶飲，讓每壺茶帶給人客奇幻體驗。其中以果凍為基底的茶飲，每款果凍都是自家手工製作，注入了每位焙茶師對茶飲藝術的熱愛與堅持。

品牌自家手工製的果凍包括：桃花 紅茶凍、茉莉綠茶凍、杏仁凍、豆漿凍、咖啡凍、桂花紅棗凍、蜂蜜菊花凍、蝶豆花檸檬凍，搭配出30款口感獨特的茶飲。

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品牌將於9月推出限時優惠：凡客人購買任何兩杯飲品，即可免費獲贈一份全新產品——果凍杯。這款果凍杯是品牌精心手工製作的，共三種味道供客人選擇：

1.蜂蜜菊花凍：融合了蜂蜜的甜蜜和菊花的芬芳，帶給您愜意舒適的口感。

2.桂花紅棗凍：結合了桂花的香氣和紅棗的滋補，讓您感受絲絲滋養。

3.蝶豆花檸檬凍：以蝶豆花和檸檬為基底，帶給您清新宜人的口味體驗。

壺 Potion House

地址：灣仔大王東街20號地舖
電話: 5117 6698

編輯：葉翠華

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