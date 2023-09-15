【爸知弊你嚟湊吖】陳展鵬4歲囡囡口齒伶俐表情多 3大特質被讚「CEO型性格」

▲ 陳展鵬一家早前亮相實驗性真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》，4歲囡囡小豬比口齒伶俐表情多，被讚有CEO型性格。

無綫開拍實驗性真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》，由黎諾懿及陳敏之化身「爸知弊幼稚園」校長及副校長考驗四大藝人家庭爸爸代表，而昨晚(14日)播出第5集的藝人家庭代表是陳展鵬一家三口。

展鵬首次在鏡頭前獨力湊女，地獄廚神的他更要向4歲囡囡小豬比(陳諾瑤)學廚藝整愛心飯盒，不過展鵬誤以為是整飯糰時，小豬比爆seed：「唔係飯糰呀，你自己整㗎，你都傻傻地！！口齒伶俐表情多的小豬比具3大特質，被兒童心理學家讚有「CEO型性格」。

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這一集《爸知弊！你嚟湊吖！》，化身校長的黎諾懿訪問了單文柔(Phoebe)後，並與展鵬一家進行連番任務，包括「小豬比睇電視二揀一」、「小豬比接龍大賽」及「小豬比教爸爸整飯團」，第三個任務是製作組根據Phoebe事先指出的「展鵬弱點」進行針對式設計，Phoebe笑言：

佢唔識煮嘢食，如果佢湊小豬比，佢真係可能淥杯麵。佢都好似未試過自己單獨湊小豬比，都有啲擔心。

首輪熱身任務是「接龍大賽」，諾懿準備了4條問題，以快問快答的形式作答，如答錯的話，小豬比會舉起「大交叉」，這項任務是測試展鵬與Phoebe對小豬比的了解，問題也圍繞女兒的喜惡，包括；小豬比鍾意食的生果？小豬比鍾意的卡通人物？)小豬比最唔鍾意做的事？同小豬比成日講的說話？面對父母的答案，小豬比真情流露，當父母答中時會開心Bling Bling眼點頭，舉起母指，答錯時就會扁嘴擰頭送交叉，展鵬答女兒鍾意Spider-Man時，小豬比即舉交叉牌表示答錯，展鵬則反指，「有一段時間佢成日都模仿Spider-Man，吓！我奇特點解佢唔鍾意呢樣嘢。」

展鵬「處男下海」獨自湊女

之後的任務是根據單文柔事先指出的「陳展鵬弱點」進行針對式設計，單文柔笑言：

佢唔識煮嘢食，如果佢湊小豬比，佢真係可能淥杯麵。佢都好似未試過自己單獨湊小豬比，都有啲擔心。

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進入第三輪任務前，展鵬需應Phoebe要求教阿女「眼耳口鼻」英文生字，其間小豬比「聽啲唔聽啲」，更出奇不意使出「獅吼功」，嚇到展鵬一度「暈倒」；諾懿著小豬比表演「機械舞」緩和氣氛，小豬比收到order即分別表演「好有電」及「冇晒電」版機械舞；跳「冇晒電」版時，小豬比不但刻意慢動作兼梗頸，表情亦由多變活潑變成呆滯，眼神不時流露「求助signal」，相當爆笑。

獨生孩子迅速成長有秘訣

而節目中，黎諾懿分享了獨生孩子迅速成長的秘訣，「我聽人講獨生嘅小朋友，偶爾俾佢哋話事，係會成長得快啲」，所以接下來的任務就是按Phoebe的爆料，針對「展鵬弱點」進行，任務三就是「小豬比教爸爸整飯團」，父女倆要整兩個米奇老鼠造型的愛心飯盒，小豬比先睇教學片，然後教爸爸整，過程中，小豬比似模似樣，副校長陳敏之讚她「手勢好好」，Phoebe就指「因為最近我哋做飯糰，因為鼓勵佢食飯食快啲」。

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具CEO型性格

兒童心理學博士Rosa大讚他們識教，她表示心理學都有話，如果想鼓勵小朋友食飯食快啲，讓小朋友參與製作係好好，能夠加速佢食飯食快啲，她更大讚小豬比具有CEO型性格，

其實囡囡有少少CEO型性格，但佢係暗藏嘅CEO，媽媽講到佢好想教人，好想表達自己嘅意見，呢啲都係少少嘅CEO型性格，我好鍾意佢好關顧身邊嘅人，同埋你哋教得好，教佢點樣適當表達，呢一點好重要。

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責任編輯：王明芳