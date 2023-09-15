【尿頻困擾】25歲港男24小時有尿意　確診「膀胱過度活躍」圖輕生

▲ 25歲港男24小時有尿意，確診「膀胱過度活躍」圖輕生。

尿頻是一大困擾，日前有一名年輕男網民分享，自己患上「膀胱過度活躍症」。據其自述，他的生活作息十分健康，有定期做運動的習慣，飲食上也沒有特別，所以對自己得病成因感疑惑。

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一名男網民日前在連登討論區發帖，先簡述自己背景是一名「20中」（約25歲）的人士。事主指，自己大約在1個半月前，有一天發現自己臨睡前尿頻：「去完幾分鐘就即刻有尿意就要再去，但次次去都屙得唔多」。

他原以為自己尿道發炎或有其他大問題，但尋求專科檢查、驗小便加血、照超聲波後，顯示「身體非常健康，完全無問題」再之後，他就確診了「膀胱過度活躍症」，而成因不明。

事主指，自己本身個人頗健康，一星期做5日運動，飲食節制健康；更是不煙不酒，不飲咖啡跟茶，也不太吃加工食物。而性方面，更在一個月內完成戒自瀆，但服用西藥後也完全無改善，更是變本加厲：

依加（家）嚴重到一晚急醒要去3次廁所，平時生活仲要不斷去搵廁所，真係好X辛苦，已經去到崩潰既（嘅）地步，差唔多自殺。

事主因此在網上發文，詢問網友有否醫生介紹或治療方法，可醫好及改善此症。有網友就勸事主「夜晚唔好飲咁多水」，獲事主回覆「已經test過幾日，夜晚6點後無乜飲水，但情況都係差唔多，個腎臟都係不斷製造尿液」；而事主回覆其他網友時，也提及自己是「24小時都有尿意，屙完幾分鐘就有，但係唔會急到瀨尿/失禁，除非真係飲好多水」。

膀胱過度活躍7成患者無原因

本港泌尿料專科醫生傅錦峯曾受訪指出，小便頻密、夜尿多、突如其來急尿，有少部分會有失禁，以上皆是膀胱過度活躍症徵狀，7成患者皆無原因。

部分是膀胱本身病理有結構性問題，如尿道炎、膀胱生石或有腫瘤，或前列腺增生頂着膀胱，都可導致膀胱過動。男女患者比例相若。

膀胱過度活躍症VS前列腺增生

膀胱過度活躍症與前列腺增生都是泌尿科常見問題，而要分辨兩者也需費一番功夫：

在泌尿系統的小便徵狀如小便頻密、夜尿多甚至急到漏尿，不同病症都可發生，因此單憑徵狀難以判定。

前列腺增生與膀胱過度活躍症徵狀確差不多，有些患者甚至乎同時間出現，可以是前列腺增生引發到膀胱過度活躍症。因此每一個徵狀要看年紀、徵狀情況如何。

傅醫生表示，醫生會向病人的徵狀問診，若是20多歲男士，正常來說不會是前列腺增生（一般患者最初發病年齡為50歲）；若是60歲男士小便「滴下滴下」，加上有刺激性徵狀，除了會懷疑是前列腺增生影響尿頻之外，也有可能是患上膀胱過度活躍症。

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責任編輯：羅嘉欣