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【BLACKPINK成員】Lisa傳背LVMH三太子暗撻美國男歌手　演出Crazy Horse因為P先生？

娛樂 14:25 2023/09/15

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LVMH集團三太子不是唯一？

南韓人氣女團BLACKPINK四女感情生活備受關注，繼早前Jisoo認愛年長7歲男星安普賢，早前爆出人氣泰籍成員Lisa秘撻LVMH集團三太子Frédéric Arnault，二人多次被拍到約會、旅遊，不過從沒承認戀情。

傳一腳踏三船

人紅自然多是非，Lisa近日被外國媒體大爆戀事多，一腳踏三船暗撻27歲美國歌手Dominic Fike，又傳與Crazy Horse方面的P先生過從甚密，私下感情生活非常精彩。

【BLACKPINK成員】Lisa與LVMH集團三太子戀情曝光　旅遊照洩蜜早融入男方家中

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外媒報道指，Lisa與年長1歲的美國歌手Dominic Fike關係曖昧，指二人身上有疑似情侶紋身，同時流出兩人面貼面親密合照，緋聞傳得似層層。

其實，二人「親密」合照是今年4月參加Coachella音樂節時所拍得，當時Lisa與Dominic同為表演嘉賓，Lisa亦有與美國小天后Billie Eilish頭貼頭攬腰合照，可見Lisa人緣極佳。

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演出Crazy Horse有原因？

此外，Lisa早前宣布將為巴黎著名歌舞表演Crazy Horse（瘋馬秀）演出，由於Crazy Horse是有名的大尺度表演，甚至有全裸演出。因此Lisa公布於本月底進行一連3場Crazy Horse表演的消息，經已轟動一時。

近日，內地網更流傳Lisa與Crazy Horse方面的P先生關係密切，令大批粉絲大跌眼鏡。

Lisa戀事一籬籬，所屬YG娛樂公司對於Lisa傳出一腳搭三船的緋聞，沒有作出任何回應。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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