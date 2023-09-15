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【違規橫額】涉違規掛橫額被追7600元　前區議員上訴被駁回

社會 13:41 2023/09/15

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歐志遠今到小額錢債審裁處應訊。陳曉欣攝

前區議員歐志遠涉於2015至2019年間未經許可展示24幅橫額，2021年遭律政司入稟小額錢債審裁處，要求歐支付約7,600元移除費及訟費等。法庭早前裁定律政司勝訴，歐不服裁決申請作廢。審裁官今（15日）指歐的申請嚴重延誤，且律政司一方證據充分，駁回歐的申請，下令歐支付本次聆訊的448元訟費。

申索人為律政司司長，代表食物環境衞生署署長提出申索；被告為歐志遠。本案在2022年12月進行審前覆核，原審暫委審裁官李英瑜在歐缺席下，裁定律政司一方勝訴。歐須支付約3,100元移除費用及4,500元訟費，共約7,600元。歐其後於2023年5月申請作廢裁決。

審裁官今指，歐原須於聆訊後一周內申請作廢裁決，歐聲稱在疫情時沒外出取信件，對律政司勝訴不知情一説不合常理，歐事隔5個月才申請屬嚴重延誤，是其個人理由及選擇，與人無尤。此外，涉案橫額沒按地政署規例印上編號，屬末經許可展示橫額，律政司一方證據充分，歐沒有勝訴機會，遂駁回歐的申請，並下令歐支付本次聆訊的448元訟費。

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記者：陳曉欣

環境衞生 區議會 小額錢債審裁處 衞生署 律政司 食物環境衞生署 屯門

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