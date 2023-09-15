【護髮有辦法】德國寶最新Ultra Slim負離子速乾風筒　吹頭速乾同時護髮

曾有研究指，頭髮分子因濕水而變得膨脹和脆弱，若洗頭後待自然風乾，當頭髮濕的時間越長，損傷機會就越大，因此洗頭後須盡快地把頭髮吹乾，以減少損害。

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德國寶最新Ultra Slim負離子速乾風筒(HDR-1211)，根據真實用家使用習慣進行研發，以專利創新設計，創造前全城至纖瘦的革命性「I」型機身，對比傳統「槍型」風筒更細、更輕、更慳位，給予用家舒適手感。而超強風力配合負離子功能，速乾同時護髮，打破既疲倦又耗時的吹頭模式，重新感受輕鬆吹頭新方法！

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「I」字型、僅4.6cm的極窄機身，不論男女士都能一手掌握，加上全直身的設計能平衡整個機身，不會對手腕壓加而造成疲累，配合只有448克的輕盈機身，不論長短髮，或是造型需要，過程變得輕鬆簡單。而且極致纖瘦設計更慳位，收納簡單，出遊或到酒店Staycation時攜帶就更方便。

全新負離子速乾風筒內置強勁BLDC無刷直流摩打，，集中與強勁的風力能直達髮根，帶走水份，吹頭更高效更省時，有效避免因吹頭時間過長而導致頭髮枯乾受損，並提升效率及節省時間。而吹髮時同時釋放高濃度負離子，滲透至頭髮深處，有效撫平髮絲，減低毛躁，同時平衡水份及油脂分泌，使頭髮表面水潤順滑，打造光滑強韌秀髮，亦改善頭皮頭髮質素，做到全面滋潤及修護頭髮健康。

風筒內置智能熱感應系統，自動偵測發熱元件的實時溫度，確保出風溫度精準穩定，防止髮絲過熱損傷，更會因應進風口堵塞而出現超溫時自動停機，確保安全。隨機附送集風咀及擴散風咀，以隔熱材料製造，採用磁吸技術設計，安裝或更換簡單便捷。而風咀更可 360° 自由旋轉，隨時切換吹風角度。

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責任編輯︰陳珈希