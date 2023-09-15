【4拍4家族】謝安琪揭張瞻曾獲邀出演　泰迪羅賓讚導演拍出音樂人真實一面

由賴恩慈執導，謝安琪（Kay）、泰迪羅賓（Teddy Robin）、Anna hisbbuR，以及陳諾霆（Rondi）領銜主演的電影《4拍4家族》，在今日（9月15日）發布最新預告，片中見到Kay大發雷霆大罵父親及兒子，同時亦有她感性流淚剖白場面，相當考驗Kay演技。

身兼監製的Teddy就指由構思到開拍經歷8年時間，能夠順利開拍到上畫，過遭遇到不少困難，包括集資及選角，當中Kay的兒子張瞻更曾有份獲邀演出。

Teddy指，過去8年，不斷跟導演修改劇本，希望將這部溫情電影拍得盡善盡美，選角方面亦都花盡心思。

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張瞻曾經試鏡

而女主角的Kay則透露，一早與電影結緣，連兒子張瞻本身更有機會登上大銀幕，透露：「最初Teddy 8年前找過我，那時候故事的主角不是女生，他是想邀請張繼聰和我的兒子飾演父子，我當時知道是Teddy有部電影想講述幾代人的感情，香港的一些家庭的故事，我亦好感興趣，想不到8年後，劇本有很多東西都改變了，最後父子角色變成母子，還加入不少音樂元素。」

《4拍4家族》訴說一個發生在香港音樂人家庭的故事，劇組因而到很多他們出沒的地方取景，包括Busking聖地，旺角行人天橋、尖東海傍等，還有眾多音樂人及樂隊的發源地藝穗會，而為了配合Kay戲中一句對白，亦是戲中Band Four樂隊精神「我哋去到邊玩到邊，邊度就係我哋嘅舞台」

遊走香港各區表演

導演更安排一輛Music Truck，拍攝Band Four樂隊乘住貨櫃車遊走香港各區鬧市表演，其中一站還走到飛鵝山，Kay對劇組成功打造這個流動舞台車非常佩服，並說：「車上的喇叭是有聲的，琴是真的可以彈到，結他全部都是，我覺得這件事是很夢幻，你會覺得，嘩，原來真係做到，香港有這樣的車，隨時打開車蓋可以唱歌，我自己第一次見到的時候是超興奮。」

電影完成拍攝後，Kay曾問過能否保留貨櫃車，希望未來給其他街頭表演者使用。

籌集資金困難

此外，Teddy指電影另一個要面對的難題就是籌集資金，坦言以音樂人為主角的電影，非港產片市場主流，幸而多得導演多年來堅持，最後順利集資開拍。

Teddy表示：「我當然喜歡講音樂的電影，但我曾經潑過導演冷水，我話香港人唔係無人拍相關主題的電影，但無論拍得好唔好，票房都是一般，但導演有這種信心，她點都堅持拍一部關於一個家庭環繞着音樂的故事。」

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