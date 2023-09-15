  • 27°C
香港時間 : 2023915日 (週五) 16:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【4拍4家族】謝安琪揭張瞻曾獲邀出演　泰迪羅賓讚導演拍出音樂人真實一面

娛樂 16:13 2023/09/15

分享：

分享：

熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

由賴恩慈執導，謝安琪（Kay）、泰迪羅賓（Teddy Robin）、Anna hisbbuR，以及陳諾霆（Rondi）領銜主演的電影《4拍4家族》，在今日（9月15日）發布最新預告，片中見到Kay大發雷霆大罵父親及兒子，同時亦有她感性流淚剖白場面，相當考驗Kay演技。

身兼監製的Teddy就指由構思到開拍經歷8年時間，能夠順利開拍到上畫，過遭遇到不少困難，包括集資及選角，當中Kay的兒子張瞻更曾有份獲邀演出。

Teddy指，過去8年，不斷跟導演修改劇本，希望將這部溫情電影拍得盡善盡美，選角方面亦都花盡心思。

【4拍4家族】謝安琪破格做Rock妹演單親媽媽　與泰迪羅賓合演不和父女

張瞻曾經試鏡

而女主角的Kay則透露，一早與電影結緣，連兒子張瞻本身更有機會登上大銀幕，透露：「最初Teddy 8年前找過我，那時候故事的主角不是女生，他是想邀請張繼聰和我的兒子飾演父子，我當時知道是Teddy有部電影想講述幾代人的感情，香港的一些家庭的故事，我亦好感興趣，想不到8年後，劇本有很多東西都改變了，最後父子角色變成母子，還加入不少音樂元素。」

《4拍4家族》訴說一個發生在香港音樂人家庭的故事，劇組因而到很多他們出沒的地方取景，包括Busking聖地，旺角行人天橋、尖東海傍等，還有眾多音樂人及樂隊的發源地藝穗會，而為了配合Kay戲中一句對白，亦是戲中Band Four樂隊精神「我哋去到邊玩到邊，邊度就係我哋嘅舞台」

遊走香港各區表演

導演更安排一輛Music Truck，拍攝Band Four樂隊乘住貨櫃車遊走香港各區鬧市表演，其中一站還走到飛鵝山，Kay對劇組成功打造這個流動舞台車非常佩服，並說：「車上的喇叭是有聲的，琴是真的可以彈到，結他全部都是，我覺得這件事是很夢幻，你會覺得，嘩，原來真係做到，香港有這樣的車，隨時打開車蓋可以唱歌，我自己第一次見到的時候是超興奮。」

電影完成拍攝後，Kay曾問過能否保留貨櫃車，希望未來給其他街頭表演者使用。

籌集資金困難

此外，Teddy指電影另一個要面對的難題就是籌集資金，坦言以音樂人為主角的電影，非港產片市場主流，幸而多得導演多年來堅持，最後順利集資開拍。

Teddy表示：「我當然喜歡講音樂的電影，但我曾經潑過導演冷水，我話香港人唔係無人拍相關主題的電影，但無論拍得好唔好，票房都是一般，但導演有這種信心，她點都堅持拍一部關於一個家庭環繞着音樂的故事。」

最新影片推介：

靚太安樂窩

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【說笑之人】袁富華揣摩演輕度智障角色　吳肇軒當演員後學懂求快樂
19:29 2023/09/14
【說笑之人】袁富華揣摩演輕度智障角色　吳肇軒當演員後學懂求快樂
【我們的十八歲】林千渟受家庭影響愛嘗新事物　楊偲泳感激家人相信自己
00:01 2023/06/16
【我們的十八歲】林千渟受家庭影響愛嘗新事物　楊偲泳感激家人相信自己
【性感人妻】謝安琪花園騷身材展熟女魅力　張繼聰夫妻由村屋搬入4000呎豪宅【多圖】
18:13 2023/07/25
【性感人妻】謝安琪花園騷身材展熟女魅力　張繼聰夫妻由村屋搬入4000呎豪宅【多圖】

你可能感興趣

【說笑之人】袁富華揣摩演輕度智障角色　吳肇軒當演員後學懂求快樂
19:29 2023/09/14
【說笑之人】袁富華揣摩演輕度智障角色　吳肇軒當演員後學懂求快樂
【我們的十八歲】林千渟受家庭影響愛嘗新事物　楊偲泳感激家人相信自己
00:01 2023/06/16
【我們的十八歲】林千渟受家庭影響愛嘗新事物　楊偲泳感激家人相信自己
【性感人妻】謝安琪花園騷身材展熟女魅力　張繼聰夫妻由村屋搬入4000呎豪宅【多圖】
18:13 2023/07/25
【性感人妻】謝安琪花園騷身材展熟女魅力　張繼聰夫妻由村屋搬入4000呎豪宅【多圖】
謝安琪 導演 電影 監製 家庭關係

最高瀏覽

【交通意外】約廿歲醉酒男倒臥大學站月台　遭列車撞到當場死亡
今日 02:01
【交通意外】約廿歲醉酒男倒臥大學站月台　遭列車撞到當場死亡
【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
16:35 2023/09/12
【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
【學生津貼】今起申請$2500學生津貼「智方便+」網上排長龍　港媽：僅25分鐘填表
10:16 2023/09/14
【學生津貼】今起申請$2500學生津貼「智方便+」網上排長龍　港媽：僅25分鐘填表