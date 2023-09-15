【KO便秘】網民熱議暢便飲品　醫生解構飲凍奶茶必瀉成因

▲ 網民熱議暢便飲品。

凍奶茶可說是「通便神器」，幾乎是飲完便會肚痛腹瀉。而最近又有網民好奇，究竟喝甚麼最易排便，就引起一眾網民熱議。有人就指出，一款飲品同樣有暢便功效，甚至是能「拉到以為身體出狀況」。

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日前有網民在Facebook群組「爆廢1公社」發帖，上載了一張早餐店凍奶茶的照片，並發問：「喝什麼飲料最容易拉？」隨即引來網民熱議：「加瀉藥的飲料」、「過期的」、「我只要一起床喝一杯冰水很快就拉了！」亦有人回覆是無糖豆漿、玫瑰冰茶，其中「咖啡牛奶」也被多次提及：「咖啡牛奶吧」、「當然是早餐店冰奶茶，咖啡牛奶」。

醫生揭「地表最強瀉藥」成因

其實，凍奶茶作為港人熱愛的飲品之一，也有暢便功效，堪稱是「地表最強瀉藥」。台灣肝膽腸胃科醫師范泉山曾在節目《健康2.0》拆解，早上喝凍奶茶就能通便的奧秘，關鍵體現在「早餐、大杯、冰、奶」4詞中。

首先，早上喝比晚上喝要奏效，原因是起床後腸胃剛開始運作，比較敏感，這時喝下冷飲必然會腹瀉。

第二，飲用的量要夠大，這樣會增加體内排泄物份量。第三，食物溫度與胃排空相關，過冷或過熱的食物都會刺激腸胃。奶茶加冰塊飲用，影響胃排空，失去消化動作，食物就會直接送到腸子，造成腹瀉。

最後，奶茶無論用奶精或鮮奶，都會刺激腸胃，因前者含有棕櫚油或橄欖油，後者又有機會引發乳糖不耐症，都會令人腹瀉。

不過，范醫師又根據臨床經驗透露，大部分人早餐喝完一大杯凍奶茶，大便也只是比平常更順暢，不一定出現狂瀉。

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責任編輯：羅嘉欣