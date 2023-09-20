【二元乘車優惠】九巴涉員工福利開支轉嫁公帑　再有議員要求立法會事務委員會跟進

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九巴被揭利用「樂悠咭」，將原由九巴承擔的員工福利開支，轉嫁予公帑埋單，新措施要求要求年滿60歲或以上、憑「退休卡」免費搭巴士的員工家屬及退休員工，改用樂悠咭搭車，涉逾2,000人、每年涉至少500萬開支。

新民黨議員何敬康早前去信立法會交通事務委員會主席陳恒鑌，要求將九巴疑濫用政府補貼作為退休員工乘車福利事宜加入至委員會會議討論，並要求九巴代表出席回應委員提問。

工聯會立法會議員吳秋北和郭偉强日前亦去信立法會福利事務委員會主席鄧家彪，要求加入議程討論九巴涉嫌濫用政府「二元優惠計劃」補貼。信中指，受影響人士約2萬人，估計政府每月需補貼預千萬元，批評九巴做法嚴重損害自身企業形象，又指政府若不即時堵塞計劃漏洞，可能會令一些市民認為政府慷他人之慨。促請主席要求政府及九巴派代表出席，向議會及市民交代。

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責任編輯：林曉君