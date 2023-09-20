【二元乘車優惠】九巴通告列明無合理原因未在限期內登記新安排　視放棄乘車福利

▲ 資料圖片。

九巴被指涉利用「樂悠咭」將員工福利開支轉嫁公帑。九巴昨日回覆本報查詢時表示，沒有強制員工申請樂悠咭。不過，根據TOPick取得的「九巴職員關係及福利服務部通告」卻提到：

如沒有任何合理原因而未有於指定時間內登記新退款計劃，將視作放棄本公司之乘車福利。

不過，通告稱，如在指定登記限期內身處香港以外地區，則毋須於限期完結前趕回香港辦理，只需在返港的30天內補辦手續便可。

對於工會質疑九巴更新60至64歲合資格退休員工及家屬享用免費乘車安排衍生個人資料私隱問題，並向私隱專員公署申訴，九巴表示，公司並沒有強制員工申請「樂悠咭」，亦沒有強制員工授權查閱和使用相關資料。強調是次登記「樂悠咭」號碼僅為配合發放乘車福利，無法獲取持有人乘坐巴士以外的交易或消費情況。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君