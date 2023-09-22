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【西九文化區】唐英年再獲委任西九管理局董事局主席　任期2年

政治 14:47 2023/09/22

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（資料圖片）

政府今日（22日）宣布再度委任唐英年為西九文化區管理局（西九管理局）董事局主席，任期兩年，由10月1日起生效。
 
《西九文化區管理局條例》（第601章）規定，董事局是西九管理局的管治及執行機構，負責規劃、發展、營運及維持西九文化區的藝術文化設施及相關設施。

西九財困，唐英年上月見傳媒時形容，西九管理局大力緊縮開支至「血流成河」。他早前接受報章訪問時則說，西九削減成本至「就快見骨」，但局方不想伸手向政府攞錢，爭奪民生資源，而是希望善用珍貴的土地資源。透露向政府提交的方案中有不同選項，包括調整商業設施、改變總樓面面積等，希望政府盡快回覆。

唐英年當時亦強調，不會在市場低迷時「推一些東西去賣」，強調市場不停變化，現時只要有足夠資金，令資金鏈不要斷裂、可支薪、做展覽就足夠，「地是西九的，只要做好規劃，就有很多儲備，何時拿出來，怎麼做，由我決定，可不同時間拿出來做不同用途。」

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責任編輯：林曉君

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