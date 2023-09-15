【正能量】喜歡演戲曾告誡自己別發明星夢　前二台台長楊吉璽：退休要reset自己

▲ 楊吉璽生於1955年10月1日香港出生，1979年畢業於美國聖荷西州立大學新聞及電台電視廣播系，曾任香港電台一台、普通話台及二台台長。（圖片︰湯致遠攝）

也許在電影《拆彈專家2》飾演保安局局長，跟日經濟學家大前研一著作《後五十歲的選擇》，有種風馬牛不相及之感，但，統統都出現於這位55歲退休、65歲再次客串港產片、前香港電台二台台長楊吉璽的人生當中，今天67歲的他借此書寄語一眾老友記：「踏入第二個人生，要學懂reset。」。

席間，楊吉璽向還未「入伍」的筆者說：「建議你看大前研一寫的《後五十歲的選擇》，當中提出了一句：『要reset自己。』給我很大啟示。其實我們每個打工仔放了人生三、四十年時間在職場上，這處塑造了你是一個怎樣的人，但成功與否，到決定離開這個崗位時，別跟自己說退休，而是好好重啟自己，去迎來第二個人生。」

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三個十年一遇

他續說：「從中學會了deconstruct（解構）自己，以前會因職場或種種原因，衍生了一個大眾認知的楊吉璽。但餘下時間，別想像自己再是那一個中上層或『明星』的圖騰，從頭再做一個楊吉璽，讓自己化作郊外的野花，用餘下時間去栽培泥土，好等其他野花繼續生存。」

退休後的十多年，熱愛戲劇的他一直積極參與劇場演出，曾為場刊上的演員自介而思量過，最後他決定以「上半場為傳媒人，下半場就繼續做人」來作結。他笑言以個人性格，從沒想過可在一個機構待了三十年，更甚是，一生只得一個僱主。

▲ 當二台台長時，滿意自己有份策動的《思潮作動》.「是高興，但不敢自讚，在當時那個位置時，有一班出色的文化人幫手，為節目生色不少。」（圖片：自己人FB）

1979年他從美國畢業回港，等了3個月終得到香港電台取錄，當上教育電視部節目的編導。1989年他被調到電台部，成為節目主持（如《傳媒春秋》）及監製，2000年後任職過一台台長和普通話台台長，退休前位至香港電台二台台長。

「當上二台台長前，有種受寵若驚感覺，因為上層把你調到不同部門崗位，代表正栽培你升任管理層，走完一圈的話，可跟不同部門的同事交手。奈何一早已決定55歲退下來，但每個十年，我都覺得獲益良多。」

把公共廣播付諸實行

這30年來，他自問發揮公共廣播要履行的職責，積極做一些主流傳媒不會做的題目。「為何選擇傳媒？源於中三時我的志願，其時愛讀海明威、孫中山等書籍，深受孫中山一句話影響，當醫生只能醫好一個人，但革命家啟發思想可改變一個民族。」

就好像他第一檔做夜晚電台節目，其時90年代還未流行講心理學，他在一個電台節目「城市游擊隊」環節，邀請孫天倫談談城市人心理問題；又或千禧前後，策動過陶傑和劉天賜的《講東講西》電台節目。

「希望做一些課題能影響到整個社會或任何人，才是工作的原動力。」

從2006年一事，可看到他把所學的公共廣播理念付諸實行並貫徹出來。上任台長不久，他為二台賦予和尋找新的路綫，最後帶來一個逢星期一至五的《思潮作動》節目，邀請了梁文道、《字花》鄧小樺、邵家臻、話劇界奇才潘惠森和梁兆輝等，以女性主義、文學、社會工作者去回應和帶領年輕人去另一個新層次。

「想以社會新的思潮，把電台節目帶到另一個層次，做節目，邵家臻曾請客多謝我，席上我跟他說：『不需多謝我，即使offer是我給你，但節目的成就全是你所付出的努力，而我高興你願意接受我的邀請』。」

▲ 因為區丁平導演邀請，他首次參與演出的電影是1993年《天台的月光》，戲中飾演葉玉卿的大哥。（電影截圖）

點到即止的電影客串

在港台也讓他學懂一件很重要的事——要保持開放態度，但懂得權衡輕重，難怪小試牛刀客串電影這回事，他都點到即止。

「當初是區丁平（《天台的月光》導演）叫我客串，做葉玉卿大哥，可能他們看到我有演戲特質，而我也願意去試，始終要試過才知做不做到。坦白說，當時純粹為開心吧！嘗試完之後，叫自己別有錯覺，以為可以發明星夢！」

他的「自知之明」除了因為職位所限（不能演不合符政府形象的角色），是他永遠會回到自己的初心，如何運用工作對更多人有正面影響。

「對我來講，哪一個目標比較大和重要呢？不能因演戲而影響原本工作，甚至翻船。既然我知道目標，自然有所限制。Always keep myself in check。」

不戀棧過去或虛榮，學懂在權力面前放下自己，也是他看完大前研一《後五十歲的選擇》所得到的啟發。

▲ 《拆彈專家2》飾演保安局局長。（電影截圖）

「書中有一件事我很認同的，就是踏入第二人生時，要離開或遠離工作所遇的人。告訴你一個小秘密，很多人會問我有沒有見舊同事，我答沒有。可能我是好奇怪的人，生活圈子沒有小學、中學、大學朋友，甚至舊同事。因為很多時一聚頭，又會重提舊事，記得有次有人問我記不記得那件事，我二話不說：『我不記得了，都離開這個崗位十幾年了……』跟著大家都無聲……」

化作春泥再護花

因為他深信自己的生命長度仍很長，更期望闊度可以更寬闊一點，是以著重完成人生的bucket list（離開前完成的清單），多於一切。

「所以退休後的重點，是如何用謙卑的心去繼續生活，現在我的心態是跟身邊的人好一點，小至跟工友說聲你好的關心，大至為視障朋友找他們的文化娛樂空間等，我都更想去做多一點。」

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這些年，除了致力為香港盲人輔導會推廣「香港電影口述影像服務發展計劃」，也兼任香港中文大學新聞與傳播學院擔任電台製作客席導師廿多年，而他曾自問應否讓賢（讓其他人執教），來個第二次退休，這天他續道：

「反覆思量，更確定自己信念。我應該更積極去走近新一代，告訴他們曾幾何時有個美好時代，有過的美好是非判斷和價值觀。也讓他們知道做傳媒不只賺like或錢，而是有良知，不只為了個人利益，是希望能為社會帶來一件事、訊息或價值，希望到我 7 字頭，仍能在新傳學院繼續教吧！」

大抵，他不過以其人生作則，道出如何「出淤泥而不染」，重啟後，學會「化作春泥更護花」的意義吧！

記者︰黃鑑江

場地：Auntie AYI @wellwellwell（2803 7881）