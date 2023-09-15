【香港夜繽紛】黃偉綸︰成效難量化　留港或北上消費產非零和遊戲

▲ 「香港夜繽紛」啟動禮。（陳靜儀攝）

政府昨日推出「香港夜繽紛」活動，財政司副司長黃偉綸表示，即使部分活動曾經舉辦過，但都是受歡迎而再推出，強調是不斷推陳出新。對於如何吸引北上消費的市民留港，黃偉綸指，不能否定會有競爭，但這並非零和遊戲，香港與內地民眾的關係是雙向，香港同樣可以吸引他們來港遊玩。

黃偉綸今日出席電台節目時表示，香港人未必沒有錢在不同地方消費，而是感受問題。他認為如香港服務好、產品質素好，相信市民願意多消費。

他又指，香港展開一系列活動已很多元化，努力不會白費，消費增加當然好，但即使只吸引到市民出來玩，亦是好事，成效難以量化或數據化。目前有86間商場星期五及周末會延長營業時間至晚上10時，並推出購物、飲食和泊車優惠吸引人流，感謝商舖配合，希望透過一系列活動，讓市民習慣晚上外出。

楊潤雄︰政府非要決定廟街發展 盼帶旺人流

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在同一節目表示，旅發局正和廟街商會討論如何提升廟街氣氛，重新吸引市民和遊客到訪廟街。他強調，政府並非要決定廟街日後發展，只是希望推動與廟街檔販合作、設置大型裝飾，相信帶旺人流後，商戶會自行調節迎合市民喜好。

對於M+、科學館、和太空館等，部分日子晚上10時才關門，楊潤雄表示，暫時只是部分場館延長開放時間，主要考慮這些場館人流較多，入場人士亦留得較晚。當局會留意市民反應，再決定之後的活動可以如何再做。

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責任編輯：趙居逸