【日本核污水】日本水產抽檢通宵滯留損失數十萬　食環稱入口增6成與輻射檢測無關

▲ 食安中心在機場抽檢日本入口水產，但嚴重延誤，有供應商指食材報銷。（讀者提供）

食安中心上月底起加強抽檢日本進口食物，聲稱連同檢測可在3至4小時內完成清關。有日本水產進口商向本報投訴，連續3日在機場等候抽檢嚴重逾時，尤其昨日（14日）中午抵港的日本直送水產，在機場貨運站室溫下，苦候食安人員檢測逾12小時到凌晨才放行，有進口商更通宵等到翌日早上，結果食材報銷，多個進口商的水產合共涉款逾數十萬元，批評食安中心「歎慢板」，擔心引發食安風險，而人手不足更拖累業界無辜損失。

食環署發言人表示，十分重視事件，惟前日進口貨品比平常多6成，數個案涉文件不齊全或「貨證不符」，須待進口商補交文件澄清，強調與輻射檢測完全無關，已額外加派7位人員支援，署方會適當增加人手配合運作需要。

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港府上月（24日）起禁止日本東京、福島等10都縣水產品入口，同時加強檢查日本進口食物，以確認沒有輻射超標。新措施實施僅3周已「出事」，有日本食材進口商表示由本周三（13日）起，連日需要長時間等候檢測結果。

日本水產進口商林先生向本報指出，日本水產每日中午空運抵港，在機場貨運站落貨後，水產會離開冷藏庫，直至食環署轄下食安中心完成檢測程序，獲簽發「貨物放行信」才可以提貨送至餐廳，通常約需2至3小時，食安人員會即場核查。

他說，除了核對貨單有無來自被禁地點，亦要拆箱查驗，「要打開個箱俾佢睇，甚至拆開膠袋抽條魚出來影相，其實掃瞄儀器可以穿透膠袋驗到輻射，有無必要逐條睇呢？」他說食安人員有清單，每日抽檢不同水產樣本，「例如要驗金目鯛，俾條魚去驗無問題，我照樣報銷，但可否快手少少？」

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他說，只見到1個食安職員「睇單」和「驗貨」，「初期2個鐘搞掂，最多3個鐘走得，星期三有行家等到傍晚5點幾；星期四中午12時許到貨，我們等到（星期五）凌晨12時半才搞掂，大熱天時離開冷藏庫超過12小時都唔要得啦，我2板貨有拖羅有貝類，損失至少7、8萬元！」

食安中心3日內兩度發現有受管制縣份的蔬菜懷疑違反食安條例，本周三食安中心首次發現一批涉及福島縣的日本青楓葉及一包來自群馬縣的茄子，並無附有輻射證明書及出口商證明書，涉違反《食物安全命令》而被查封。當日開始，進口日本食物查驗時間延長。今日（15日）食安中心查核食物標籤時，再發現3包來自栃木縣的菇類食品並無附有輻射證明書及出口商證明書，同樣已查封。（見下一頁）

食安中心一般會檢查載貨清單標示產地等文件，並以手提儀器掃瞄貨品檢測輻射水平，另抽取部分樣本化驗，至今抽檢3,406個樣本，全部合格。食安中心上月表示，進口水產食品一般檢測時間約1小時，連同檢測在内的整體清關時間可於3至4小時內完成。

今午情況仍未好轉，現場只見3名食安人員，有進口商到機場食環辦事處理論。林先生指，國泰今凌晨幫忙將水產暫存其冷凍貨倉，待今早提貨；而食環署亦將雪櫃推出貨場幫助冷藏食物，但有進口商擔心食物等候太耐會變壞，引起食安問題，更擔心周末人手更少情況惡化。

食環稱可用貨運站冷藏設施

食環署解釋，由於前日需時仔細對照文件和貨物，導致需要較長時間處理，但大部分其他進口食品清關時間平均約3.5小時；又指機管局機場3個貨運站均配備冷藏設施供進口商使用,進口商可按需要將食品暫存機場貨運站的冷藏設施。署方指，政府首要工作乃保障食物安全，因此必須按既定程序進行檢查。中心提醒業界，確保提供的資料齊全準確，將有助縮短檢查的時間。

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責任編輯：吳雋妍、黃傑偉