【日本核污水】日本水產食環署抽檢通宵滯留　人手不足數十萬食材報銷 

▲ 食安中心在機場抽檢日本入口水產，但嚴重延誤，有供應商指食材報銷。（讀者提供）

食安中心上月起加強抽檢日本入口水產，聲稱連同化驗可在3至4小時內完成。有日本水產供應商向TOPick投訴，連續2日在機場等候抽檢嚴重逾時，昨（14日）中午抵港的日本直送水產，在機場沒有冷藏情況下，呆等食環檢測逾12小時才放行，部分更通宵等到今早才可出貨，結果要全部報銷，連同十多個受影響供應商的滯留水產，估計合共損失逾數十萬元，批評食安中心「歎慢板」，累業界無辜損失。

早前業界已擔心在加強檢測下，負責抽檢人手不足，會延誤出貨，新措施實施僅3周已「出事」，擔心問題惡化。

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港府上月（24日）起禁止日本東京、福島等10都縣水產品入口，同時加強抽檢日本水產等食材，以確認沒有輻射超標。不過近日相關水產抽檢時間越拖越長，有本地的日本水產供應商向本報坦言，昨日多番追問機場的食安中心負責職員，但一直未能解釋「發生甚麼事」。

該供應商林先生表示，「最初都2個鐘搞掂，最多3個鐘走得，星期三（13日）已經有部分貨要等到傍晚5點幾，好急送貨；但昨日（周四14日）更等到今日（15日）凌晨12時半才走得，大熱天時無得雪住批貨，等超過12個鐘都唔要得啦，完全報銷，我2板貨有拖羅有貝類，損失至少7、8萬元！」

林先生說，自從上月加強入口管制，來貨已經減少，不存在近日入口增加而加重工作量，「我都唔知食安中心入面有幾多人做嘢，但我每日都只見到1個職員做嘢，我們追問昨日做乜搞咁耐，佢都答唔到，叫我們自己找議員，有無搞錯！」

食環署署長在新措施上月28日到機場巡視進口檢查，食安中心會檢查載貨清單標示產地等文件，前日（13日）食安中心首次發現一批涉及福島縣的日本青楓葉及一包來自群馬縣的茄子，並無附有輻射證明書及出口商證明書，違反相關《食物安全命令》而被查封。

以水產為例，食安人員會以手提儀器掃瞄貨品檢測輻射水平，另會抽取部分水產樣本化驗。食安中心上月表示，一般檢測時間約1小時，若連同化驗，整體清關時間可在3至4小時內完成。

「其實食安中心若人手不足，應該加人手啦！」他說食安人員有張清單，每日都有不同水產要抽樣本，「每日要驗都不同，你要俾條魚去驗無問題，我照樣報銷，但可否快手少少？」

TOPick正向食環署查詢，暫時未有回覆。

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責任編輯：吳雋妍