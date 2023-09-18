【尖子透視】日教書7小時致失聲險患飛蚊症　英文補習名師招覽尖子培育新晉老師

▲ 英文補習名師日教書7小時致失聲險患飛蚊症。

香港出現移民潮及人才荒，僱主各出奇謀挽留人才。英文補習名師林栢勤（Spencer Lam）是本地補習社「學博教育」的聯合創辦人，他招覽尖子入行成為新晉老師，透過一年培訓制度，建立專業的英語教學團隊。

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以往Spencer主力一人授課，加上課後還要跟進學生的問題，補習教學工作忙得不可開交。直至一年半前發生了一件事，令他醒覺不能長此下去。有一晚，他如常批改學生的作文，突然眼前好像有幾隻蚊飛過，求診後醫生跟他說，「你這樣改文下去會得飛蚊症」，當時他只是28歲。

Spencer平日一般連續講課6至7小時，有一天說著說著，他突然失聲了。他形容當時情況令人擔憂，於是向專科醫生求助，這次他再收到醫生的勸喻，「你的身體響起警號，不能持續下去，你需要休息」。他反思後得出結論︰

一個人行得快，一隊人行得遠。

▲ 學博教育聯合創辦人Spencer Lam招覽尖子，培訓新晉老師。（黃建輝攝）

提供一年培訓制度

於是Spencer萌生建立教學團隊的想法，開始揀選具潛質的補習導師。新晉老師需參與為期一年的培訓制度，由零開始接受培訓。他笑言，「有點像現在流行的《全民造星》，教育界又可否有這種造星的概念？」他要求老師的英語能力佳，但教學最緊要的還是懂得演繹，令學生覺得上課並不沉悶，而老師的幽默能帶動課堂氣氛，因此他將棟篤笑融入教學中。

即使新晉老師的英語能力強，但他們欠缺教學經驗。Spencer為他們編排了12堂教學重點課，例如教授中學文憑試（DSE）英文讀寫聽說技巧，老師頓時變成學生，也要做筆記。另外，他為老師預備5堂教學技巧課，學習如何公開演講、將棟篤笑融入課堂、與學生建立關係、在社交平台做直播等。在一年的培訓過程中，他定期於每周舉行分享會，與新晉老師檢討教學成效。

Spencer毫無保留地與新晉老師分享他的教學方法與技巧，他本著助己助人的信念，希望保持老師的教學熱誠，用心對待學生，直言「很多東西是金錢買不到的」。他發現不少新晉老師不懂如何教導學生改善問題，「我要求老師啟發學生，令他們真正明白」。

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他不時透過故事來向學生解釋，只因他曾遇到一位良師，這位中史老師上課絕不與學生「間書」，反而會因一個字延伸出故事，令他聽得出神，至今難忘。他因此受到啟發︰

做老師不是與你『間書』，而是教你如何學習、如何做人，能夠啟發到你。

尖子入行教英文

學博教育英文補習導師文韻惠（Charlene）和鍾惠琪（Vickie），都是在Spencer培訓下的新晉老師。Charlene自香港理工大學中文及雙語學系畢業，其後赴英國修讀市場學碩士課程，回港後投身商界，卻發現自己對教育工作更有興趣。她感謝Spencer的教學分享，笑言「他很無私，不會收藏一些技巧，願意將教學資源與其他老師分享」。

Charlene專教DSE補底班，Spencer向她傳授英文教學技巧，她認為教學難在引起學生的注意，自言以前教學較沉悶，現在學會以故事代入，來吸引學生的學習興趣。她重視與學生交流，關心他們在學習上困難，予以協助。

▲ Vickie（左）和Charlene（右）都是在Spencer培訓下的新晉英文補習導師。（黃建輝攝）

Vickie在加拿大出世、4歲回港，她中二後到美國留學，並在加拿大升讀大學，主修犯罪心理學，畢業後在當地從事法律行業。她在疫情後回港加入教育界，主要教授IELTS及初中英文文法課程，結合個人經驗及Spencer分享的技巧。她有志於教育界發展︰

教育行業較正面，我喜歡與學生溝通，希望教好他們，讓他們未來在社會有所作為。

Spencer強調每位老師的教學風格都不一樣，不必成為別人的倒模，最重要是找到適合自己的模式。

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記者︰駱秀玲