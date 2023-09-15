【K1報名】2024/25學年新界區40間幼稚園報名詳情 大部分學校11月初面試
要為子女報讀2024/25學年幼稚園K1的家長，除了申請「幼稚園入學註冊證」，亦要留意心儀幼稚園的報名詳情、學費及是否屬「幼稚園教育計劃」。TOPick整理了新界各區熱門幼稚園的資料，包括新界東的北區、沙田區、大埔區；新界西的葵青區、荃灣區、屯門區及元朗區，大多學校均於9月至10月期間接受申請，並於11月初進行面試。
根據教育局規定，入讀幼稚園K1的小孩年齡必須為2歲8個月或以上，即在2024/25學年入讀幼稚園的兒童必須在2021年12月31日或之前出生，而在2022年1月1日或之後出生的兒童不符合資格申請「註冊證」。
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以下為新界區40間熱門幼稚園報名詳情：
新界東
北區
粉嶺浸信會呂明才幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：網上申請—9月18日至10月6日；親自遞交—9月23日至10月13日
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月10日或11日
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：免費
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
基督教粉嶺神召會恩光幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：現正接受報名
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月4日
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$4,070（分11期）
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
香港宣教會優質幼兒學校
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：網上申請—9月11日至10月28日；親自遞交—9月18日至23日
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月11日
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$28,138（分11期）
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
真理浸信會何袁惠琼幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：即日至11月2日
申請方法：網上報名、親自遞交或郵寄
面試日期：待定
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$15,200（分10期）
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
安基司幼稚園暨國際幼兒園（粉嶺分校）
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：8月15日至9月29日
申請方法：網上申請
面試日期：10月21日
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—$62,700（分11期）；全日班—$89,100（分11期）
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
瑪歌瑞特國際幼稚園（粉嶺）
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：即日至10月7日
申請方法：親自遞交
面試日期：10月14日
半日/全日制： 半日及全日
2022/23學年學費：半日班—$56,419（分11期）；全日班—$76,923（分11期）
申請表：按此連結
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麥克萊國際幼稚園
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：全年接受申請
申請方法：親自遞交
面試日期：個別通知
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：$48,000（分10期）
申請表：到校索取
申請詳情：按此連結
沙田區
聖母無玷聖心幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月15日至10月6日
申請方法：網上申請
面試日期：10月15日前電郵通知
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：免費
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
基督教神召會合一堂幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月1日至10月14日
申請方法：網上申請
面試日期：11月上旬
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：免費
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
合一堂單家傳紀念幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月21日至23日
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$4,488（分11期）
申請表：按此連結
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香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：現正接受申請
申請方法：網上申請
面試日期：尚未公布
半日/全日制：半日及全日
學費：半日班—免費；全日班—$9,880（分10期）
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
啟思幼稚園（帝堡城）
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：8月1日至10月22日
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：免費
申請表：按此連結
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救世軍田家炳幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：全年接受申請
申請方法：郵寄或親自遞交
面試日期：尚未公布
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：免費
申請表：按此連結
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馬鞍山靈糧幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：現正接受申請
申請方法：網上申請
面試日期：10月10至11日
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：免費
申請表：按此連結
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大埔區
明雅中英文幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月27日至10月6日
申請方法：網上申請
面試日期：11月3日及4日
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：免費
申請表：按此連結
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大埔浸信會幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：10月5日至10日
申請方法：親自遞交或網上報名
面試日期：11月4日或11日
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：免費
申請表：尚未提供
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安基司幼稚園暨國際幼兒園
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：即日至9月29日
申請方法：網上申請
面試日期：10月21日
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—$62,700（分11期）；全日班—$89,100（分11期）
申請表：按此連結
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大埔禮賢會幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：即日至9月29日
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$5,038（分11期）
申請表：按此連結
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新界西
葵青區
聖公會荊冕堂士德幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：網上申請—即日至9月17日；親自遞交—9月25日至10月13日
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月4日
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：免費
申請表：按此連結
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學之園幼稚園（灝景校）
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：8月1日至10月22日
申請方法：網上申請
面試日期：11月
半日/全日制：半日
2023/24學年學費：粵英班—$82,800（分12期）；普英班—$86,400（分12期）
申請表：按此連結
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卓思英文學校暨幼稚園（青怡分校）
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：10月9日至14日
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月10日
半日/全日制：半日
2024/25學年學費：每月不多於$200 *待教育局批核
申請表：尚未提供
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啟思幼稚園（青衣）
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：8月1日至10月21日
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$5,000（分10期）
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聖公會荊冕堂葵涌幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月9日至10月14日
申請方法：親自遞交
面試日期：11月4日
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—免費；全日班（K2至K3）—$4,714（分10期）
申請表：按此連結
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保良局田家炳幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：即日至11月2日
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月4日
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：免費
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荃灣區
聖安多尼中英文小學暨幼稚園（麗城花園分校）
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：即日至10月31日
申請方法：親自遞交
面試日期：11月
半日/全日制：半日及全日
2023/24學年學費：半日班—免費；全日班—$1,387（分11期）
申請表：按此連結
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荃灣浸信會幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月23日至10月6日
申請方法：網上申請
面試日期：11月11日
半日/全日制：半日
2022/23學費：免費
申請表：尚未提供
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綠楊幼稚園
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：9月16日至9月22日
申請方法：郵寄
面試日期：郵寄通知
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：$55,200（分12期）
申請表：按此連結
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心怡天地幼稚園（麗城）
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：即日至10月15日
申請方法：網上申請
面試日期：11月11日
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：$63,800（分11期）
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香港靈糧堂荃灣幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：現正接受申請
申請方法：網上申請
面試日期：11月11日
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：$3,060（分10期）
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栢基海韻幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：即日至10月31日
申請方法：網上申請、親自遞交或郵寄
面試日期：11月
半日/全日制：有
2022/23學年學費：免費
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屯門區
雅麗斯英文幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：現正接受申請
申請方法：親自遞交
面試日期：11月4日
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$4,554（分11期）
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啟思幼稚園（屯門分校）
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：即日至10月21日
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$1,660（分10期）
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聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：10月7日至14日（星期日除外）
申請方法：親自遞交
面試日期：11月4日或11日
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—免費；全日班（K2及K3）—$10,300（分10期）
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聖公會青山聖彼得堂幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：10月7日至14日（星期日除外）
申請方法：親自遞交
面試日期：11月4日或11日
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—免費；全日班（K2及K3）—$13,620（分10期）
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元朗區
聖馬提亞堂肖珍幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：10月21日或28日
申請方法：親自遞交
面試日期：11月18日、18日或25日
半日/全日制：半日
2023/24學年學費：免費
申請表：10月5日於網頁下載
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天樂幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：10月7日至10月11日
申請方法：親自遞交或速遞、掛號郵遞
面試日期：11月4日
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$8,568（分12期）
申請表：按此連結
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元朗三育幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：10月9日至16日
申請方法：網上申請
面試日期：11月5日至19日
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：免費
申請表：尚未提供
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元岡幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：全年接受申請
申請方法：親自遞交或郵寄
面試日期：個別通知
半日/全日制：半日
2023/24學年學費：免費
申請表：親自到校或郵寄索取
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元朗信義會生命幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月26日至10月6日
申請方法：網上申請
面試日期：尚未公布
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：免費
申請表：9月26日開放申請
申請詳情：按此連結
安基司國際幼兒園(滌濤山)
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：即日至9月29日
申請方法：網上申請
面試日期：10月21日
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—$59,400（分11期）；全日班—$89,100（分11期）
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
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責任編輯︰林愛娜