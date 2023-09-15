【K1報名】2024/25學年新界區40間幼稚園報名詳情　大部分學校11月初面試

▲ 新界區40間幼稚園報名詳情。

要為子女報讀2024/25學年幼稚園K1的家長，除了申請「幼稚園入學註冊證」，亦要留意心儀幼稚園的報名詳情、學費及是否屬「幼稚園教育計劃」。TOPick整理了新界各區熱門幼稚園的資料，包括新界東的北區、沙田區、大埔區；新界西的葵青區、荃灣區、屯門區及元朗區，大多學校均於9月至10月期間接受申請，並於11月初進行面試。

根據教育局規定，入讀幼稚園K1的小孩年齡必須為2歲8個月或以上，即在2024/25學年入讀幼稚園的兒童必須在2021年12月31日或之前出生，而在2022年1月1日或之後出生的兒童不符合資格申請「註冊證」。

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以下為新界區40間熱門幼稚園報名詳情：

新界東

北區

粉嶺浸信會呂明才幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：網上申請—9月18日至10月6日；親自遞交—9月23日至10月13日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月10日或11日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

基督教粉嶺神召會恩光幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：現正接受報名

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月4日

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$4,070（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

香港宣教會優質幼兒學校

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：網上申請—9月11日至10月28日；親自遞交—9月18日至23日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月11日

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$28,138（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

真理浸信會何袁惠琼幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至11月2日

申請方法：網上報名、親自遞交或郵寄

面試日期：待定

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$15,200（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

安基司幼稚園暨國際幼兒園（粉嶺分校）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：8月15日至9月29日

申請方法：網上申請

面試日期：10月21日

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—$62,700（分11期）；全日班—$89,100（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

瑪歌瑞特國際幼稚園（粉嶺）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：即日至10月7日

申請方法：親自遞交

面試日期：10月14日

半日/全日制： 半日及全日

2022/23學年學費：半日班—$56,419（分11期）；全日班—$76,923（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

麥克萊國際幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：全年接受申請

申請方法：親自遞交

面試日期：個別通知

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：$48,000（分10期）

申請表：到校索取

申請詳情：按此連結

沙田區

聖母無玷聖心幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月15日至10月6日

申請方法：網上申請

面試日期：10月15日前電郵通知

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

基督教神召會合一堂幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月1日至10月14日

申請方法：網上申請

面試日期：11月上旬

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

合一堂單家傳紀念幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月21日至23日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$4,488（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：現正接受申請

申請方法：網上申請

面試日期：尚未公布

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班—免費；全日班—$9,880（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

啟思幼稚園（帝堡城）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：8月1日至10月22日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

救世軍田家炳幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：全年接受申請

申請方法：郵寄或親自遞交

面試日期：尚未公布

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

馬鞍山靈糧幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：現正接受申請

申請方法：網上申請

面試日期：10月10至11日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

大埔區

明雅中英文幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月27日至10月6日

申請方法：網上申請

面試日期：11月3日及4日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

大埔浸信會幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月5日至10日

申請方法：親自遞交或網上報名

面試日期：11月4日或11日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

安基司幼稚園暨國際幼兒園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：即日至9月29日

申請方法：網上申請

面試日期：10月21日

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—$62,700（分11期）；全日班—$89,100（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

大埔禮賢會幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至9月29日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$5,038（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

新界西

葵青區

聖公會荊冕堂士德幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：網上申請—即日至9月17日；親自遞交—9月25日至10月13日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月4日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

學之園幼稚園（灝景校）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：8月1日至10月22日

申請方法：網上申請

面試日期：11月

半日/全日制：半日

2023/24學年學費：粵英班—$82,800（分12期）；普英班—$86,400（分12期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

卓思英文學校暨幼稚園（青怡分校）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月9日至14日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月10日

半日/全日制：半日

2024/25學年學費：每月不多於$200 *待教育局批核

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

啟思幼稚園（青衣）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：8月1日至10月21日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$5,000（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖公會荊冕堂葵涌幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月9日至10月14日

申請方法：親自遞交

面試日期：11月4日

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班（K2至K3）—$4,714（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

保良局田家炳幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至11月2日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月4日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

荃灣區

聖安多尼中英文小學暨幼稚園（麗城花園分校）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至10月31日

申請方法：親自遞交

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

2023/24學年學費：半日班—免費；全日班—$1,387（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

荃灣浸信會幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月23日至10月6日

申請方法：網上申請

面試日期：11月11日

半日/全日制：半日

2022/23學費：免費

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

綠楊幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月16日至9月22日

申請方法：郵寄

面試日期：郵寄通知

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：$55,200（分12期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

心怡天地幼稚園（麗城）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：即日至10月15日

申請方法：網上申請

面試日期：11月11日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：$63,800（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

香港靈糧堂荃灣幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：現正接受申請

申請方法：網上申請

面試日期：11月11日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：$3,060（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

栢基海韻幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至10月31日

申請方法：網上申請、親自遞交或郵寄

面試日期：11月

半日/全日制：有

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

屯門區

雅麗斯英文幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：現正接受申請

申請方法：親自遞交

面試日期：11月4日

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$4,554（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

啟思幼稚園（屯門分校）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至10月21日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$1,660（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月7日至14日（星期日除外）

申請方法：親自遞交

面試日期：11月4日或11日

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班（K2及K3）—$10,300（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖公會青山聖彼得堂幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月7日至14日（星期日除外）

申請方法：親自遞交

面試日期：11月4日或11日

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班（K2及K3）—$13,620（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

元朗區

聖馬提亞堂肖珍幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月21日或28日

申請方法：親自遞交

面試日期：11月18日、18日或25日

半日/全日制：半日

2023/24學年學費：免費

申請表：10月5日於網頁下載

申請詳情：按此連結

天樂幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月7日至10月11日

申請方法：親自遞交或速遞、掛號郵遞

面試日期：11月4日

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$8,568（分12期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

元朗三育幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月9日至16日

申請方法：網上申請

面試日期：11月5日至19日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

元岡幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：全年接受申請

申請方法：親自遞交或郵寄

面試日期：個別通知

半日/全日制：半日

2023/24學年學費：免費

申請表：親自到校或郵寄索取

申請詳情：按此連結

元朗信義會生命幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月26日至10月6日

申請方法：網上申請

面試日期：尚未公布

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：9月26日開放申請

申請詳情：按此連結

安基司國際幼兒園(滌濤山)

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：即日至9月29日

申請方法：網上申請

面試日期：10月21日

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—$59,400（分11期）；全日班—$89,100（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

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責任編輯︰林愛娜