【施政報告2023】李家超冀每區5%資源投入社福　將設24小時熱線支援照顧者

▲ 行政長官李家超到荃灣福來村探訪後見記者。（曾耀輝攝）

特首李家超今日落區探訪，就下月公布的施政報告收集意見。李家超表示，聽到不同長者的經歷，對政策制定的優先次序、資源運用很有作用，他又指，希望未來每個區，起碼有5%的資源投入社福當中，例如場地或中心，會用作照顧當地社福需要。

李家超今日下午到荃灣福來邨探訪長者，和商戶交流，後到訪區內兩個長者鄰舍中心了解運作，他在見記者時表示，上一份施政報告中，有關安老的服務的政策得到落實了，包括社區服務券得到恆常化，由8000個增加至12000個，照顧者津貼從2400元增加3000元，會努力增加使用範圍。他提到，當局即將會推出照顧者24小時電話熱線，也會提供網站平台整合相關資訊提供支援，期間會加強宣傳。

他又認為，關愛隊在地區工作中作用積極，受到長者歡迎，能直接幫助當區居民，暴雨和颱風都能幫助居民。他指出，自從荃灣關愛隊成立後，已探訪超過3千個家庭，很多長者對關愛隊隊員亦有認識。

「香港夜繽紛」方面，李家超指，有不同活動、在不同地點推出，在大節日亦會推出不同活動，希望做到多元化、具地區特色，亦有較創新的意念，例如文創活動，或結合科技元素等。他又感謝商場延長營業時間並提供優惠，以吸引更多人在商場活動。他相信香港人很團結，無論日間夜間都能夠「搞好」。他指出，希望本著搞活經濟的目的出發，當局會不斷添加新元素，並聽取不同意見，他強調政府的角色是推動者，會做好宣傳工作。

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記者：趙居逸

