【電騙】中學生假扮孫仔電話騙案呃長者　警方拉4學生涉款逾$28萬

▲ 警方於記者會交代案情。（黃傑偉攝）

警方在9月12至14日期間，針對區內發生的「猜猜我是誰」電話騙案，搗破3宗騙案，共拘捕4男1女涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」罪，年齡介乎12至29歲。其中3男1女，年齡介乎12至17歲，為中一至中五學生，另外一名29歲男子。

新界南總區防止罪案辦公室總督察陳詠君指，警方昨日（14日）接報，一名73歲女子，指於前日（13日）接到一名訛稱為其兒子男子來電，聲稱因犯刑事罪需要10萬元保釋金，其後男子上門收取10萬元。至昨日（14日）男子再致電女受害人要求再取10萬元保釋金，女事主角覺可疑聯絡兒子，經證實並無其事後報警求助。警方隨即展開埋伏行動，其後以以欺騙手段取得財產拘捕一名上門收錢29歲男子。

第2宗案件於昨日發生，一名85歲女子於荃灣家中，接到偽冒為其兒子來電，聲稱干犯刑事案件需10萬元保釋金，至中午騙徒收取保釋金後，再要求更多保釋金，女事主聯絡親人後證實被騙報警求助。警方隨即進行埋伏行動，其後以「以欺騙手段取得財產罪」拘捕2名上門收款分別12及15歲男子，被捕人報稱學生。

第3宗案件發生於同日，一名82歲女子接到一名男子來電，聲稱為其兒子，因刑事案件需5萬元保釋金，女子極為機警，即時聯絡親人證實為騙案後報警求助。警方隨即展開埋伏行動，其後已以欺騙手段取得財產拘捕2名上門收錢，分別14歲女子及17歲男子。經調查發現，14歲被捕女子另外涉及12至14日，發生在粉嶺區同類型案件，一名73歲男子被人偽冒兒子分2次，分別索取5萬元及3.2萬元保釋金。三宗案件3名受害人年齡介乎73至85歲，共損失28萬元。所有被捕人仍在扣留調查中，警方不排除稍後會有更多人被捕。

警方強調，以不明酬金來源，及年幼理由不足以洗脫罪名。年青人不要貪圖小利及搵快錢墮入法網。除隨執法外，警方防止罪案辦公室亦不時到小學、中學及大學舉辦講座，及與懲教署舉辦「社教警懲亅，讓年青人體驗被捕到服刑流程以此為戒。警方重申，根據盜竊條例，以欺騙手段取得財產，一經定罪可被判監禁10年。而使黑錢亦屬嚴重罪行，一經定罪，可被判罰款500萬元及監禁14年。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉