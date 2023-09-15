【尿液顔色】6種小便顔色透視健康狀況　醫生：啡色尿液恐罹患1種病

▲ 6種小便顔色透視健康狀況，醫生指啡色尿液恐罹患肝病。

排尿可以排出身體多餘水分毒素，而尿液顔色亦可反映身體健康狀況。有泌尿科專科醫生表示，日常飲食會直接影響尿液的顏色，而尿液的深淺亦有不同意義，一般尿液呈淡黃色是正常狀態，若尿中見紅，可能是泌尿道感染或腫瘤等疾病的警號。

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尿中見紅或是泌尿道感染警號

本港泌尿外科專科醫生黃國田表示，尿液中含礦物質、色素及水分，飲水量會直接影響尿液顏色。

正常是淺黃色，尿液深黃色即表示有需要補充水份，亦可能是飲食中攝取太多茄紅素及胡蘿蔔素，例如吃太多南瓜及紅蘿蔔等，小便就會偏黃色及橙色。

至於尿液出現熒光色、橙色或綠色，多數是受藥物影響，腎臟分解不了色素，導致尿液出現這類顏色，例如女士常患的尿道炎，服藥後便會排出近似橙色的尿液。如尿液是啡色，看上去像普洱茶，或是膽紅素過高，往往是肝病及膽管病的病徵，例如患急性肝炎。

黃國田醫生續指，若尿中見紅，要排除是否體內流血，如是年輕人，常見是泌尿系統生結石；如屬逾40至50歲人士則可能是泌尿系統腫瘤，病人要考慮接受膀胱內窺鏡或是腹部電腦掃描檢查。

異常多泡 或腎臟發炎

部分人的小便異常多泡，對此，黃醫生表示，正常腎臟運作會保留蛋白質，小便起泡有機會是尿蛋白，推測是否腎小球發炎。但廁缸多殘留清潔劑，部分人受尿液起泡而困擾，經檢查後知道非尿蛋白才安心。

當腎元過濾失調，不能留下有用物質，蛋白質仍留在小便，排出體外時就易撞起泡泡。

此外，尿液太濃味，可能因身體缺水，尿液的阿摩尼亞濃度便會增加，如吃太多肉及海產，食物氮化物比食素者多，尿液氣味便會較濃烈。不過，若是腎臟長期殘留氮化物，便會形成結晶體，甚至是腎石。

排尿刺痛 中醫：濕熱蘊結

註冊中醫師胡淑怡表示，健康成人日間至少排尿3至5次，夜間則零至一次，次數及尿量也會受飲水溫度、出汗及年齡等因素影響。

尿量多，小便清長量多，畏寒喜暖屬寒症。多尿口渴多飲水及消瘦屬消渴病。小便短赤量少，屬實熱證。尿少浮腫為水腫病。

排尿感異常，或是另一警號，胡淑怡醫師指，

排尿不暢，扯着又急疼痛灼熱感，是濕熱蘊結膀胱氣化不利所致。小便失禁，或者神志清醒，不能隨意控制小便，稱為尿失禁，多屬腎氣不固。

尿液不同顏色代表不同健康狀況

台灣泌尿科醫生高銘鴻曾在其Facebook《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》提到，尿液不同顏色可能代表著不同的身體狀況：

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高銘鴻醫生提醒，除了這五種比較常見的顏色，若出現其他五顏六色或型態不合理的尿液，以及解尿會不適的情況，請儘早就醫。

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責任編輯：羅嘉欣