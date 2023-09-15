【新手爸媽】陪太太剖腹產嚇到精神受創　澳男向醫院索償50億判決結果出爐

▲ 咁都得！

香港的公立及私家醫院都有陪產服務，不少準爸爸都希望入產房給太太支持，但面對血腥的場面，有些人天生怕血，不是人人都能夠受得了！澳洲一名男子陪同太太入院生產時，選擇了進產房陪產，但事後男子表示在過程中看到大量血跡，嚇到精神受創，更因此婚姻破裂。事後他提告院方，求償10億澳元（約50.5億港元），但遭法院駁回。

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據澳洲《7NEWS》報導，這名澳洲男子在院方允許及鼓勵下選擇進入產房陪妻子生產。怎料，當他看完妻子剖腹產手術後，竟怒告醫院，原因是他目擊血腥手術嚇到患上「精神疾病」，索償10億澳元（約50.5億港元）。

該名男子表示「看見妻子的內臟及大量血液，導致他精神受創，甚至婚姻破裂。」在孩子出生的幾年後，他告上法院索賠，指控醫院違反了對他的照顧義務，並有責任向他支付精神慰撫金。

對此，院方說，確實對男子有照顧義務，但否認男子自稱受傷的說法。今年4月，院方對男子進行疾病評估，結果顯示男子的精神損害程度並無達到疾病的標準值。男子不同意評估結果，卻未對申請複查。

而法院都就案件審理，法官認為男子濫訴，而且受到的精神損害根本不及獲得賠償的標準，駁回訴訟。

順產與剖腹產各有利弊

方秀儀醫生指出，順產是最自然的分娩方式，好處是媽媽復元較快，而嬰兒經過產道出世，呼吸亦較好。至於壞處方面，媽媽有機會出現長時間陣痛，有些產婦疼痛太久也未能生產，就要改為剖腹產。

相對而言，方醫生表示剖腹產雖然存在手術的風險，但嬰兒不必經過長時間的陣痛，壓力比較少。媽媽亦可以預定剖腹產手術時間，更有預算。

從3方面選擇分娩方式

那麼媽媽應決定選用哪一種生產方式？方醫生解釋需從3方面考慮，包括媽媽、胎兒及懷孕過程，因為並非每位媽媽都適合順產。如果媽媽患有長期病患，例如高血壓、心臟病等，考慮開刀分娩會較安全。

在胎兒方面，如胎兒過大、胎位不正、或屬多胞胎，開刀則比較安全。媽媽在懷孕期間，如出現胎盤前置或產程停滯情況，就要剖腹產了。

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責任編輯︰王明芳