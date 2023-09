【香港小姐2023】莊子璇當選冠軍被批MK味濃　Hilary文青Look開學挽回分數

▲ 莊子璇學生look成網民熱議!

《2023香港小姐競選》三甲港姐當選後是非不絕,莊子璇奪冠後似乎不獲外間認同,又嫌她MK味濃欠貴氣,更有指佳麗不滿賽果,對莊子璇(Hilary)冷嘲熱諷!

現年21歲的莊子璇正於香港大學攻讀食物及營養科學,今日正式開學,莊子璇於IG分享返學的相片,其學生Look成為網民討論熱話!

【香港小姐2023】莊子璇陳曉彤不和到出面 傳TVB以合約條件勒令佳麗封口

卸下濃妝即變清純樣

照片中莊子璇化了淡妝,以簡約T恤裝束示人,她擺出「男友視角」的甫士拍照,獲不少網民大讚靚女!當中她寫道:「 I go to school by bus...and buy coffee」

見莊子璇坐巴士返學,有網民留言:「妳好貼地喎!」,此外有網民笑問:「想知你d同學仔會唔會搵你selfie」

▲ 莊子璇奪冠後是非不斷!

【香港小姐2023】港姐冠軍莊子璇惹公關災難 Hilary一句話焫㷫內地網民

甜美外表吸粉絲

今年是莊子璇大學生涯的第4年,她透露想繼續攻讀碩士課程,雖然被網民留言批評「書都未讀完就去參選」,現在開學即重返校園,證明她未有荒廢學業。

莊子璇以甜美樣子吸引不少網民關注,選港姐前已經有粉絲後緩會支持,認真厲害。從其社交平台可見,予人鄰家女孩感覺的她甚少晒水着照,大多以旅行生活照為主。

不過莊子璇對玩cosplay甚有興趣,曾穿低胸裙扮仙子,性感得來不失可愛,其IG帳戶追蹤人數有2萬多,連中學同學、COLLAR成員Day都有follow。

