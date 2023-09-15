【香港小姐2023】莊子璇當選冠軍被批MK味濃　Hilary文青Look開學挽回分數

▲ 莊子璇學生look成網民熱議！

《2023香港小姐競選》三甲港姐當選後是非不絕，莊子璇奪冠後似乎不獲外間認同，又嫌她MK味濃欠貴氣，更有指佳麗不滿賽果，對莊子璇（Hilary）冷嘲熱諷！

現年21歲的莊子璇正於香港大學攻讀食物及營養科學，今日正式開學，莊子璇於IG分享返學的相片，其學生Look成為網民討論熱話！

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卸下濃妝即變清純樣

照片中莊子璇化了淡妝，以簡約T恤裝束示人，她擺出「男友視角」的甫士拍照，獲不少網民大讚靚女！當中她寫道：「 I go to school by bus...and buy coffee」

見莊子璇坐巴士返學，有網民留言：「妳好貼地喎！」，此外有網民笑問：「想知你d同學仔會唔會搵你selfie」

▲ 莊子璇奪冠後是非不斷！

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甜美外表吸粉絲

今年是莊子璇大學生涯的第4年，她透露想繼續攻讀碩士課程，雖然被網民留言批評「書都未讀完就去參選」，現在開學即重返校園，證明她未有荒廢學業。

莊子璇以甜美樣子吸引不少網民關注，選港姐前已經有粉絲後緩會支持，認真厲害。從其社交平台可見，予人鄰家女孩感覺的她甚少晒水着照，大多以旅行生活照為主。

不過莊子璇對玩cosplay甚有興趣，曾穿低胸裙扮仙子，性感得來不失可愛，其IG帳戶追蹤人數有2萬多，連中學同學、COLLAR成員Day都有follow。

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