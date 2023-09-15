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【日本水果】山梨縣大量水蜜桃被盜　日警拘2中國男涉偷350隻桃

保健美顏 16:55 2023/09/15

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山梨縣大量水蜜桃被盜，日警拘2中國男涉偷350隻桃。

日本水蜜桃向來深受歡迎，而近日山梨縣就發生水蜜桃失竊案，兩名分別為37歲及28歲的中國男子，因涉嫌偷竊350隻桃而被捕。有認識2名被捕男子的人士表示，被補2人報稱是朋友關係。

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朝日電視報道，兩名被捕的中國男子同姓劉，分別是37歲和28歲，居住在笛吹市石和町。二人涉嫌在今年6月下旬，從山梨縣笛吹市桃園盜竊約350隻桃，價值10萬日圓（約5,300港元）。有認識2名被捕者的人士表示：「他們說他們是朋友。他們很友善，非常友善。」對於發生這件事，這名人士也感到相當驚訝。

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盜竊固然是非法行為，但日本水蜜桃一向深受港人歡迎，究竟揀選時有何準則，才可選擇到又甜又多汁的水蜜桃？有日本節目就曾分享3大揀桃秘訣。

日本節目《相葉マナブ》曾邀請了高級水果店「銀座千疋屋」的老闆，傳授3大挑選超甜水蜜桃的秘訣。

秘訣1：外形越圓、越飽滿

  • 原來揀選日本水蜜桃，最重要是留意外形。與愈醜愈甜的士多啤梨不同，水蜜桃的外形越圓、越飽滿，水蜜桃就越甜。

秘訣2：左右對稱

  • 揀選水蜜桃時，亦要留意是否左右對稱，若水蜜桃左右兩邊的大小、顏色均勻，就代表該水蜜桃鮮甜多汁。

秘訣3：絨毛要細緻不結塊

  • 除了外形，還要注意水蜜桃表皮上的絨毛，千萬不要揀選絨毛結塊的水蜜桃，因為絨毛結塊代表該水蜜桃淋過雨，但未曬至乾透就被摘下，甜度會比較低。因此，揀選水蜜桃時要看看絨毛是否細緻而不結塊。
  • 另外，揀選水蜜桃時也可留意產地。日本很多地區都以出產水蜜桃聞名，包括和歌山縣、山梨縣、長野縣、岡山縣及福島縣等。其中山梨縣被譽為「桃之鄉」，即全日本水蜜桃生產量第一的地區，產出的水蜜桃肉質纖細、飽滿多汁，清爽又香甜，甜度亦較高。

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責任編輯：羅嘉欣

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