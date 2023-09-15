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【8.31事件】涉油麻地站藏3枝鐳射筆　接待員認罪准保釋至月底判刑

社會 17:05 2023/09/15

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（資料圖片）

2019年8月31日有示威者走進旺角及油麻地港鐵站破壞，與乘客發生衝突，大批防暴警進入站內執法。29歲男接待員在油麻地站被搜出3枝鐳射筆，今（15日）於九龍城裁判法院承認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，准保釋至9月29日判刑，以候背景報告。

被告馬俊仁（27 歲，售貨員）及蔡朗賢（29 歲，接待員）各自被控1項「公眾地方管有攻擊性武器」罪。蔡被控於2019年8月31日，在油麻地站大堂的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即3個能發出雷射光束的裝置。

馬則被控於港鐵油麻地站月台的公眾地方，無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即1個能發出雷射光束的裝置、1個錘子連1把摺刀、1把彈射器、64粒鋼珠、53粒塑膠珠及21粒波子。馬否認控罪，排期今年12月6日開審。

案情指，案發當晚10時半起有示威者在旺角站快閃破壞，與乘客起激烈衝突。及至11時許，最後一班開往太子方向的列車駛出，在油麻地停站，港鐵廣播要求所有乘客離開，穿灰T恤黑色褲的被告在油麻地大堂被警員制服，從其背囊搜出3枝鐳射筆，以及黃頭盔和防毒面罩等物品。

辯方求情指，沒有證據指被告曾使用或擬用鐳射筆，被告身穿的衣物易被辨認，他非示威的中堅份子，他受社會氛圍影響犯案。被告是家中經濟支柱，其母患末期癌症早前復發，很大機會只餘數月壽命，被告欲在母親餘生盡兒子責任。

辯方又指，本案有檢控延誤，鐳射筆專家報告早在2019年底備妥，被告亦不爭議身份，有合理理由相信他不會被起訴，但在今年突然被上門拘捕，人生計劃遭打斷，冀法庭為被告索取背景報告。裁判官林子康聽罷求情押後判刑至9月29日，其間為被告索取背景報告。

另外，一對男女涉在太子站月台非法囚禁一名男子，兩人均不認罪，案件排期於2023年12月19日開審。被告屈君鵬（26歲，會計師）及梁靜雯（22歲，學生）同被控於2019年8月31日，在港鐵太子站月台與其他人士，非法囚禁男子張展宏，對他造成不利，並違反其意願而將他禁錮。

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記者：陳曉欣

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