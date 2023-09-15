【育兒心得】小一生應否報課外活動 何基佑列3大原因勸家長報名前要三思

▲ 何基佑在其facebook專頁分享兒子報課外活動的經驗，勸家長報名要三思！

小學開學兩星期，家長應該開始收到學校的各類通告，當中一定會收到課外活動的通告。超級奶爸何基佑(Kay Ho)日前在facebook專頁分享，對於剛升小一的學生，應否參加課外活動，他列出3大原因，勸家長報名前要三思，「孩子每天都帶6至8樣功課回家令你感到沮喪，甚至令親子關係撕裂。我就建議先讓孩子適應小學環境再從長計議。」

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何基佑日前在facebook專頁，以「子女剛升讀小一，應該參加課外活動嗎？」為題發帖，他指出隨着子女升讀小學，學校多數都會有很多不同的課外活動讓學生參與（真係有好多）。由普遍的球類活動班，到粵劇班，甚至STEAM都一應俱全。課外活動除了新奇有趣，收費相對便宜，又緊接放學時間，所以的確很吸引家長為子女報讀。

如果閣下的小朋友剛升上小一，我的建議是「睇定啲先」。特別是如果閣下的子女還在努力適應當中，報讀興趣班前請三思。

他又指小一這個階段無論對於家長和學童來說都很陌生。子女除了要適應學校的環境和規矩，更要做功課及應付默書和評估。家長的確需要預留時間應付上述的東西。一般來說，功課是最困擾小一家長的，因為子女可以「磨好耐」。因此，很多學校會把最後一節課堂變成功課班，好讓學童可以把握時間把功課完成。

至於報讀了課外活動的同學就代表會用這個時段參與課外活動。而大部分家長都同意，子女在學校做功課的效率遠比家中高。要是子女把功課通通都帶回家才完成，家長就要有心理準備要提供若干時間的協助。

所以報讀興趣班之前，家長需要考慮的三件事是：

一）你每日有多少耐性應付子女的功課/默書/評估？ 二）你對於子女上床睡覺的時間有多堅持？ 三）剛升讀小一的孩子會吃不消嗎？

所有課外活動都有它的好處，不過回家後的作息時間，以及父母與子女的親子關係同樣重要。以他本人為例，當時為剛升小的兒子報了英文話劇班，籃球班，以及趣味中文班。有好些日子都會覺得over了，

因為回家後已經五時多，還要應付功課，溫習，洗澡，和吃飯。這變相把孩子的睡眠時間延遲。所以如果你自問，要是孩子每天都帶6至8樣功課回家會令你感到沮喪，甚至令親子關係撕裂。我就建議先讓孩子適應小學環境再從長計議。

如果非要參與課外活動不可，那就建議選在功課較小的那一天（如果有），或只參與在星期五上課的活動。待子女打好根基，熟悉小一的環境後，才選擇心儀的課外活動都未選遲。

貼文一出，不少家長都很認同Kay的說法，「十分認同，選擇星期五六時段不錯。1-2樣便足夠」、「對，我都冇乜玩课外活動，功課已太忙了」、「學校真係好多活動參加，多到有點選擇困難症，不過，我都是睇時間和適應行先」，有家長更指大仔今年正好升上小一，學校好多課外活動，「我暫時無諗住幫佢報，我同你諗法一樣，想佢適應咗先，另外唔想佢太遲返屋企，因為本身星期日都已經學緊游水同參加童軍，再加真係太辛苦了….」

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責任編輯：王明芳