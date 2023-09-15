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【超市大搜查】能量棒藏高卡陷阱揀錯愈食愈肥　營養師推薦20款低脂低糖之選

食用安全 18:33 2023/09/15

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熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

營養師推薦20款低脂低糖能量棒。

不少人做運動時，都會帶備能量棒，方便充飢和快速補充體力，甚至有人會將其當成正餐，但能量棒看似健康背後，其實暗藏致肥陷阱。「尚營坊營養師團隊」近日於Facebook專頁分享了挑選能量棒的貼士，並推薦20款較低脂、低糖的選擇。

最新影片：

活得健康啲

「尚營坊營養師團隊」於Facebook專頁拆解能量棒的健康陷阱，指能量棒的熱量、脂肪和糖分普遍較高，如攝取過多熱量，會囤積脂肪，影響運動消脂和減肥效果。

為此，「尚營坊」營養師挑選了20款較低脂、低糖的能量棒，在減磅Keep Fit期間都可以放心進食。點擊下圖查看完整名單：

點擊圖片放大
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挑選和進食能量棒貼士

「尚營坊」營養師提醒，以堅果作為主要材料的能量棒，通當脂肪含量會較高，選擇時要留意。另外，不建議減肥人士將能量棒當成正餐，而是將其作為急需補充能量時的一個方便之選。

內容獲「尚營坊營養師團隊」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊

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