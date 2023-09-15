【超市大搜查】能量棒藏高卡陷阱揀錯愈食愈肥　營養師推薦20款低脂低糖之選

▲ 營養師推薦20款低脂低糖能量棒。

不少人做運動時，都會帶備能量棒，方便充飢和快速補充體力，甚至有人會將其當成正餐，但能量棒看似健康背後，其實暗藏致肥陷阱。「尚營坊營養師團隊」近日於Facebook專頁分享了挑選能量棒的貼士，並推薦20款較低脂、低糖的選擇。

最新影片：

「尚營坊營養師團隊」於Facebook專頁拆解能量棒的健康陷阱，指能量棒的熱量、脂肪和糖分普遍較高，如攝取過多熱量，會囤積脂肪，影響運動消脂和減肥效果。

為此，「尚營坊」營養師挑選了20款較低脂、低糖的能量棒，在減磅Keep Fit期間都可以放心進食。點擊下圖查看完整名單：

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

挑選和進食能量棒貼士

「尚營坊」營養師提醒，以堅果作為主要材料的能量棒，通當脂肪含量會較高，選擇時要留意。另外，不建議減肥人士將能量棒當成正餐，而是將其作為急需補充能量時的一個方便之選。

內容獲「尚營坊營養師團隊」授權轉載。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：沈佩珊