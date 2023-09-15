【日本核污水】日本水產食環署抽檢通宵滯留　提貨工人跟食環爭拗理論

▲ 記者直擊食環署機場辦事處，了解提貨情況。（黃傑偉攝）

食安中心上月起加強抽檢日本入口水產，聲稱連同化驗可在3至4小時內完成。有日本水產供應商向TOPick投訴，連續2日在機場等候抽檢嚴重逾時，昨（14日）中午抵港的日本直送水產，在機場沒有冷藏情況下，呆等食環檢測逾12小時才放行，部分更通宵等到今早才可出貨，結果要全部報銷，連同十多個受影響供應商的滯留水產，估計合共損失逾數十萬元，批評食安中心「歎慢板」，累業界無辜損失。

早前業界已擔心在加強檢測下，負責抽檢人手不足，會延誤出貨，新措施實施僅3周已「出事」，擔心問題惡化。

大批提貨工人跟食環口角

TOPick記者直擊機場國泰貨運站最新情況，由昨天(14日)開始，從日本到港海產，提貨後要地下食環署職員上5樓貨場驗貨後才可提走。貨物以往由等3小時，至現在因只有3名食環署人手，每位司機提貨最少等12小時，有司機等多達20小時才能提貨。

雖然食環署將雪櫃推出貨場幫助冷藏食物，但仍有提貨者恐怕食物會因時間太長而變壞。而明天星期六食環署人手將會更少，今日中午有多名提貨人員在地下與食環署職員理論。

港府上月（24日）起禁止日本東京、福島等10都縣水產品入口，同時加強抽檢日本水產等食材，以確認沒有輻射超標。

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記者：吳雋妍、黃傑偉