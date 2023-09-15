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【高官外訪】陳茂波明啟程訪歐洲　將參觀金融科技、人工智能等科企及創業產業

政治 17:31 2023/09/15

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財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波明日晚上啓程前往法國巴黎，展開歐洲訪問行程，並會訪問倫敦、柏林和法蘭克福，至9月27日下午從法蘭克福返抵本港。

陳茂波將在9月17至19日先訪問巴黎，期間會出席由貿發局舉辦的大型推廣活動「成就機遇．首選香港」論壇和交流晚宴並致辭。

9月20至23日，陳茂波轉抵倫敦，出席由貿發局舉辦的「香港晚宴」，以及由香港工商協會舉辦的午餐會。9月24至26日則訪問柏林和法蘭克福，和當地的金融和商界共進午餐和會面。

在訪歐期間，陳茂波將與當地政、商及金融界代表會面，向與會者介紹香港的新優勢、新商機，推動加強雙邊經貿聯繫和合作。他亦會出席多個商界圓桌會議，以及訪問多家從事醫療、金融科技、人工智能等領域的科創企業和一些藝術和創意產業機構。

陳茂波表示，過去數年的疫情，對香港與歐洲之間各界的互訪造成了干擾，外間對香港抱有一些誤解。他希望用好這次出訪的機會，向歐洲的政商界介紹香港的情況和最新發展，包括「一國兩制」成功實踐、長期堅持的優勢等。

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記者：戴朗希

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