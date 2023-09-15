【冒認死者】男伴酒店猝死通緝犯冒認死者瞞身分　警核對指模揭發2男認販毒等罪判囚

▲ 兩男認販毒等罪，今於高院被判監逾6年。資料圖片

36歲運輸工疑與兩男到跑馬地酒店相約交歡，其間1人疑服用俗稱「G水」的迷姦水後身亡，運輸工在警方到場後因擔心被揭發通緝犯身份而冒認死者，於兩日後警方對比指紋時揭發身份。運輸工與另1名曾到現場替他人注射冰毒的男子事後被捕，今（15日）於高等法院承認作出意圖妨礙司法公正行為及販毒等共4罪，被判監6年10個月及6年4個月。暫委法官判刑時指，運輸工的妨礙司法公正行為愚蠢，必然會被警方揭發。

被告為莫志豪（36歲，運輸工人）及林志得（39歲，售貨員），同被控1項販運危險藥物罪，莫另被控1項作出意圖妨礙司法公正行為罪，以及1項管有危險藥物罪，林另被控1項管有危險藥物罪，兩名被告均承認所有控罪。

暫委法官判刑時指，本案涉及多種毒品，屬加刑因素，又指首被告作出的妨礙司法公正行為愚蠢，必然會被警方揭發，考慮到案情及兩名被告認罪等因素，判處首被告監禁6年10個月，次被告則監禁6年4個月。

案情指，2021年4月17日，警方接報到達跑馬地一酒店，發現首被告及1名昏迷裸體男子，該男子不久後被證實死亡。首被告在警方調查時出示死者的身份證，自稱是死者陳梓聰，再出示自己的身份證，稱死者姓莫，警員記錄資料時，首被告戴上口罩。

首被告被捕後，於警誡錄影會面中稱，他經同性戀社交媒體認識死者後成為情侶，首被告當晚應死者要求預訂房間，首被告與另1名男子「阿K」進入酒店，並邀請來次被告前來替「阿K」注射冰毒。死者隨後由銅鑼灣一酒店到達跑馬地一酒店房間，飲下俗稱「G水」的迷姦水後嘔吐，需於床上休息，故未有進行性行為。

警方於兩天後比對指紋及相片後，才發現首被告並非死者，揭發兩人身份對調。首被告於警誡錄影會面中，承認因另案正被警方通緝，以及擔心被起訴更嚴重的罪行，故與死者調換身份。首被告又指出次被告替「阿K」注射冰毒後離開，他與「阿K」曾發生性行為，完事後「阿K」便離去。首被告又指，死者服用「G水」後未有表示不適，惟死者在首被告外出回來後身體變冷及臉色蒼白，

次被告在警誡錄影會面中稱，他原被要求到跑馬地酒店房間替首被告注射冰毒，惟首被告手臂腫脹，不宜注射，次被告遂在死者到達房間前離去。

警方於涉案銅鑼灣及跑馬地兩間酒店，以及次被告住所內，合共搜出41.26克冰毒、1.01克搖頭丸，以及約5,755克迷姦水。

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記者：梁錦麟