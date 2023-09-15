【校長專欄】教育的目的不是競爭淘汰　救恩校長新學年盼孩子學會與人同行

▲ 救恩校長新學年盼孩子學會與人同行。

新的學期，新的開始。 也許，父母總盼望孩子在新學期會有美好的改變，戒掉過去的壞習慣，改掉以往的粗心大意。 希望今年不會再遺失書本、遺失文具、遺失水壺、遺失外套；不會再經常忘記帶課本、帶作業、帶通告、帶樂器。 每天都寫齊學冊、交齊功課，讀書專心、寫字認真，多吃飯、多喝水，少上網、多看書…… 然而，在筆者看來，我們的孩子還有比這些更重要的學習：與人同行。

校園生活是群體生活的學習，它的豐富是家庭所無法提供的。 當孩子在校園跟其他同學一起相處，總會遇到不同性格、不同背景的朋友，他們有好動的、有內向的，有熱情的，也有冷淡的，有容易合作，亦有頑皮愛搗蛋的，然而，他們都是真實地存在，是跟他們一起成長的友伴。

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成長路，不盡是花香常漫的康莊大道，倘若有人在學習、家庭、人際關係上遇到困難，感到無助、灰心、甚至失望，同學就是彼此的支持和安慰。我仍相信，人與人之間的關係是出於愛，而不是建基於利益。 學習與人同行就是實踐這份愛的使命。 還記得早前在日本長崎原爆資料館看見有關永井隆博士的生平，他就是用生命呼籲我們要「愛鄰如己」的榜樣，有機會再跟你們分享。

我所愛的孩子，你們今年在學校所遇見的每一位同學，就是你們的「鄰舍」，不用走多遠，改變就可以從關懷身邊的友伴開始。 我們要留心的是，學業成績高低跟是否需要關心無關，任誰都需要得到同伴的關心和重視。 一個看似微不足道的微笑、陪伴或擁抱，都能夠傳達一份信任和支持，都能夠觸動人心。

作為校長，我常說教育的目的就是叫人認識自己的長處，了解別人的困難，不是要互相競爭、彼此淘汰，而是要彼此看顧、互相幫助。 當人落在困難裡，若沒有被看見，他就看不見希望。 但，因著你對他的重視，願意在他失意時陪伴他、與他同行，就可以為他帶來改變、帶來希望。

是的，或許我們都不能作些甚麼大事，然而，我們都能夠為身邊的同伴去做一點小事。 盼望在新的學年，我們的孩子都能活出這份同行的愛，因著一件又一件的小事，讓別入的生命都滿有喜樂、滿有愛。

其他的事，慢慢來吧。

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撰文 : 歐偉民 救恩學校校長