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【有營蔬果】心肌梗塞裝3支架活命　重症心臟病患者靠食番薯葉改善病況

保健美顏 17:48 2023/09/15

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熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

心肌梗塞裝3支架活命，重症心臟病患者靠食番薯葉改善病況。

心臟病是隱形殺手，而台灣有醫生分享案例，指一名有心肌梗塞病史的患者，曾因突然病發而送院，需放心臟支架救命。而這幾年覆診，病人的三高及體重都控制得很好，而他開心透露，原因是一每餐必吃一種菜。

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活得健康啲

據台灣節目《健康好生活》，台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄分享，過去曾收了一名因心肌梗塞，而需置入3皮心臟支架的病人。而他出院後，後續數年都有定期覆診。

醫生發現病人的心臟不僅無太大問題，三高及體重亦控制得很好，而秘訣之一在於每餐必吃一碗份量的番薯葉。

陳欣湄指出，番薯葉價格既便宜又富含許多營養，包括維生素A和C，並有鈣、鐵，而且含有豐富葉酸，有預防心血管疾病的好處。

陳欣湄解釋，當心血管發炎時，血液中的同半胱胺酸數值會升高，而葉酸可令此指數下降。因此她亦呼籲，不論是備孕人士，或是本身有三高問題、減重需要的人士，都非常適合吃番薯葉。

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責任編輯：羅嘉欣

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