【黎明新人】YUTA獲簽約以為騙局　坦言入行後未見過老闆Leon

▲ 「神秘歌手」YUTA

A Music旗下三位新晉歌手雅荍 （Sophia）、凌雪怡（Apple）及YUTA去年加入樂壇，早前三人一起宣布正式出道。其中YUTA 派出新歌《情報》 ，唱功受不少讚賞。

YUTA之前一直未有公開樣子，是DJ口中的「神祕歌手」，至記者會才首度亮相，他指自己無意中看到一則廣告，便決定一試。過了幾天收到通知試音，最初都怕是騙局，還有厚厚的合約，最後看清楚條款就決定放手一搏，正式簽約當歌手。

他笑說：「由中學就開始喜歡扮聲，不論說話、唱歌，因被讚兩句以為自己唱歌真的很好，雄心壯志地連續兩年參加sing con，當然最後大慘敗，不過就靠這些看似丟架經歷，令我潛心自學唱歌，買mic、interface瘋狂錄cover，開始我跟比賽型歌手不同的路線。」

童年時，他有不少夢想。「但多數幻想自己是metal樂隊主唱，化個visual妝，做 rapper在台上踩住音箱rap，不敢諗自己會同主流接近，最多可能幫歌手唱demo，到有自己歌那刻都覺得不可置信。

▲ 3位新人同時出道。

音樂就是求學

現時他已畢業，目前來說，做歌手便是他的求「學」。「始終做一個歌手沒想像中簡單，來日方長，每一步都是學習，對於我做歌手，屋企人表示包容，他們一直知我鍾意唱歌，但沒想過我真的會去做，他們認為最緊要我做自己想做的事，對比前途，更關注我的精神健康（笑）。」

他自言最欣賞陶喆。「當中《蝴蝶》對我這個有少少社恐的人非常有共鳴，而且最勁他大部分既歌都是包辦曲詞編監，非常敬配。」

目標出實體碟

入行以來，最難忘的事是拍MV和入錄音室。「以為同自己home studio差唔多，實際面對一支咁貴的mic，加上有個窗對住監製何丙，係會腳軟，錄第一句已經想斷氣，非常老尷，錄音既過程發現有好多基本細節自己一直忽略，錄出來的聲完全是災難。」

至於老闆Leon有否給他鼓勵說話？他坦言：「唔知，未見過。」

他現時目標想有更多聽眾接受自己的歌，亦好希望有生之年會有一隻概念完整，製作精良，有質素的實體大碟。

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記者:區家歷

