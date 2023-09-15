【媽媽掃貨】逾1.5萬呎惠康Fresh紅磡店新面貌開幕　多款貨品$100/5件鮑魚$58/6隻

▲ 逾1.5萬呎惠康Fresh紅磡店以全新面貌開幕，在開幕期間推出多項特價優惠。（有關機構提供）

還有不足半個月到中秋，港媽開始忙碌掃貨。惠康「鮮」級市場（Wellcome Fresh）紅磡店今日（15日）以全新面貌登場，佔地接近15,000呎。分店設有多個食材櫃位，包括明爐燒味、日日即製麵包櫃位、新鮮豬肉及新鮮海鮮專區。此外，於開幕期間，分店更推出連串驚喜優惠活動，與你同慶中秋。

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紅酒免費試飲

紅磡分店於開幕期間安排美酒試飲活動，率先品嚐源自澳洲的頂級葡萄酒。顧客可以優惠價$342入手澳洲人氣美酒品牌奔富新品Bin 21，或以$324入手Bin 23，兩者都在惠康Fresh紅磡店率先發售。Bin 21源自澳洲巴羅薩谷，呈明亮的深紅色，入口散發濃郁誘人的果香；Bin 23則於1997年首次選用阿德萊德山的葡萄釀製，被喻為奔富系列中其一款優雅且體態輕盈的美酒，果香來自黑櫻桃和莓果，加上橡木香，入口質感輕盈優雅，單寧細膩。

新鮮鮑魚湯圓特價

各款生猛海鮮每朝新鮮到店，於開幕期間推出限定優惠：游水黃立鯧$68/條、新鮮鮑魚$58/6隻及本地優質淡魚鯇魚$68/斤等。分店亦提供各款精選肉類，其中來自愛爾蘭的無激素添加牛肋條$88/包、無激素添加冰鮮三黃雞$56/隻等優惠。

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由即日起至本月28日，店內亦設有不同應節食品試食，全場更有多款指定中秋貨品$100任選5件優惠。另有團圓必備的應節湯圓，各款小寧波口味湯圓240克$46/2盒，以及各款灣仔碼頭口味湯圓$32/2包。而惠康獨家的兩款思念果仁口味湯圓「黑芝麻榛子玉湯圓」及「紫玉板栗玉湯圓」，可以一試。

中秋節又怎少得送禮？即日起至9月28日，凡購買鮑魚、鮑魚福袋、花膠或螺片滿$388，即送$30現金折扣券，不容錯過。

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責任編輯︰王明芳