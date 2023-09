【靚太安樂窩】鄺潔楹傳授旅行顯高穿搭秘笈　「哈比女神」打破傳統：嬌小女生也能穿連身裙【有片】

自從通關之後,不少港人展開「報復式」旅行,尤其向公司請一、兩天的年假,渡過3日2夜甚至4日3夜的短trip週末。

TVB小花鄺潔楹(Judy)是旅遊愛好者,作為「空中飛人」常客的她,認為旅遊outfit除了講求款式好看,以作打卡之用外,她還十分重著舒適程度。

▲ (陳慧安 攝)

鞋子兩對夠晒數

波鞋成為Judy旅遊的最佳良伴,由上機一刻已經穿著在身,而且波鞋夠百搭,基本上任何造型都能襯托起來。

Judy表示:「視乎白天去甚麼地方拍照或做其他活動,而晚上可能去一些特別地方,優美餐廳、欣賞夜景,有時亦會逛街,所以都以舒服為主。」

至於鞋履數量,她認為穿一對、帶一對已經足夠,帶備的會是白色或裸色的高跟鞋:「淺色高跟鞋比較百搭,配搭長褲或裙子都好看。」

▲ 高腰褲一秒拉長比例。(陳慧安 攝)

Outfit 1:

Judy tweed set in pink jacket

Stealing time high waisted pants in black

▲ 換上荷葉邊設計上衣,立即打造女人魅造型。(陳慧安 攝)

Outfit 2:

Coachella chiffon crop top in Black

Stealing time high waisted pants in black

▲ Judy提醒連身裙長度最好及腳裸,切忌拖地。(陳慧安 攝)

Outfit 3:

Sunset walk floral maxi dress

▲ 露肩tube dress突顯鎖骨,有顯瘦及拉高比例的效果。(陳慧安 攝)

Outfit 4:

Soul of France off shoulder midi dress in white

突顯優點 遮蓋缺點

有「哈比女神」之稱的Judy,去年初宣布開設時裝網店Le Petit Bisou,為同樣身高大約1米5的嬌小女生,打造專屬時尚服裝。

在美國讀書長大的她,熱愛歐美時裝,可是卻被西方尺碼所掣肘,因而萌生創立品牌的念頭:「對我來說,以前甚少穿連身裙,很多時大家會說『你咁細粒,唔好著one piece裙啦』。我要打破傳統思想,其實只要剪裁做得好,利用自己的優點遮蓋缺點,可以令整個人視覺拉長。」

▲ (陳慧安 攝)

雖然Judy長得嬌小,但勝在骨架幼細,尤其肩膊線條美,必須將優點展露出來。她說:「因為我的膊頭不太橫,而且鎖骨算是有骨感,應該好好把它show出來。」

露肩tube dress成為Judy大力推介的款式,顯瘦得來又散發出迷人女人魅。

Judy提醒,必須留意連身裙的長度,按個人身高比例改造,切忌拖地:「大家會說長得嬌小不要穿one piece裙,因為裙襬拖地會把整個人顯得累贅,所以我設計的one piece裙,大多數去到腳裸位置,show到少少腿部反而會將整個人拉高。」她自認小腿線條不夠美,故愛穿長裙遮缺點,笑言旅行打卡不用過度修圖!

摺衫慳位小貼士

Judy認為短途旅程最重要是以極小的空間,帶備最小數量的衣物,免得阻礙血拼後的存放空間。她自創摺衫慳位「捲捲大法」,想知道Judy獨門自創摺衫技巧如何,立即看影片啦!

