【靚太安樂窩】鄺潔楹傳授旅行顯高穿搭秘笈　「哈比女神」打破傳統：嬌小女生也能穿連身裙【有片】

自從通關之後，不少港人展開「報復式」旅行，尤其向公司請一、兩天的年假，渡過3日2夜甚至4日3夜的短trip週末。

TVB小花鄺潔楹（Judy）是旅遊愛好者，作為「空中飛人」常客的她，認為旅遊outfit除了講求款式好看，以作打卡之用外，她還十分重著舒適程度。

【新四十二章】鄺潔楹細細粒志向大 「哈比」女強人事業為重：有精力就想去衝【有片】

▲ （陳慧安 攝）

鞋子兩對夠晒數

波鞋成為Judy旅遊的最佳良伴，由上機一刻已經穿著在身，而且波鞋夠百搭，基本上任何造型都能襯托起來。

Judy表示：「視乎白天去甚麼地方拍照或做其他活動，而晚上可能去一些特別地方，優美餐廳、欣賞夜景，有時亦會逛街，所以都以舒服為主。」

至於鞋履數量，她認為穿一對、帶一對已經足夠，帶備的會是白色或裸色的高跟鞋：「淺色高跟鞋比較百搭，配搭長褲或裙子都好看。」

▲ 高腰褲一秒拉長比例。（陳慧安 攝）

Outfit 1:

Judy tweed set in pink jacket

Stealing time high waisted pants in black

▲ 換上荷葉邊設計上衣，立即打造女人魅造型。（陳慧安 攝）

Outfit 2:

Coachella chiffon crop top in Black

Stealing time high waisted pants in black

▲ Judy提醒連身裙長度最好及腳裸，切忌拖地。（陳慧安 攝）

Outfit 3:

Sunset walk floral maxi dress

▲ 露肩tube dress突顯鎖骨，有顯瘦及拉高比例的效果。（陳慧安 攝）

Outfit 4:

Soul of France off shoulder midi dress in white

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突顯優點 遮蓋缺點

有「哈比女神」之稱的Judy，去年初宣布開設時裝網店Le Petit Bisou，為同樣身高大約1米5的嬌小女生，打造專屬時尚服裝。

在美國讀書長大的她，熱愛歐美時裝，可是卻被西方尺碼所掣肘，因而萌生創立品牌的念頭：「對我來說，以前甚少穿連身裙，很多時大家會說『你咁細粒，唔好著one piece裙啦』。我要打破傳統思想，其實只要剪裁做得好，利用自己的優點遮蓋缺點，可以令整個人視覺拉長。」

▲ （陳慧安 攝）

雖然Judy長得嬌小，但勝在骨架幼細，尤其肩膊線條美，必須將優點展露出來。她說：「因為我的膊頭不太橫，而且鎖骨算是有骨感，應該好好把它show出來。」

露肩tube dress成為Judy大力推介的款式，顯瘦得來又散發出迷人女人魅。

Judy提醒，必須留意連身裙的長度，按個人身高比例改造，切忌拖地：「大家會說長得嬌小不要穿one piece裙，因為裙襬拖地會把整個人顯得累贅，所以我設計的one piece裙，大多數去到腳裸位置，show到少少腿部反而會將整個人拉高。」她自認小腿線條不夠美，故愛穿長裙遮缺點，笑言旅行打卡不用過度修圖！

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摺衫慳位小貼士

Judy認為短途旅程最重要是以極小的空間，帶備最小數量的衣物，免得阻礙血拼後的存放空間。她自創摺衫慳位「捲捲大法」，想知道Judy獨門自創摺衫技巧如何，立即看影片啦！

責任編輯：馮雪怡