【夫妻關係】心理學家研究4萬對夫妻　揭成功伴侶永不做一件事

▲ 有美國心理學家研究4萬對夫妻，揭成功伴侶永不做一件事。（iStock圖片）

婚姻需要用心經營，如何維繫夫妻關係絕對是一門大學問。美國一對心理學家夫婦研究4萬對夫妻，發現成功的伴侶永不做一件事，更指夫妻關係中4個「破壞王」，足以令婚姻岌岌可危。

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心理學家John Gottman與同為心理學家的妻子Julie Gottman早前在美國CNBC分享，在他們50年的職業生涯中，研究過4萬對接受婚姻諮詢的伴侶，研究不僅幫助Gottman夫婦在35年的婚姻生活中保持幸福，還教會他們如何識別一段關係何時走向災難。

最終他們發現成功的伴侶永遠不會做一件事，就是將彼此視為理所當然。伴侶缺乏欣賞對方的心會破壞一段關係，除了懂得感謝外，也要找出對方被隱藏和忽視的優點。

很多夫妻經常將伴侶做錯的每一件事放大，並為此互相批評，夫妻陷入這種惡性循環。Gottman夫婦分享4個破壞關係的因素及建議方法︰

1. 批評

Gottman夫婦認為當你批評伴侶時，就是在攻擊伴侶的性格，例如說「你不在乎別人的時間，你太自私了」。

建議方法︰在令人沮喪的情況下，你可以抱怨，但不要將所有錯誤都歸咎於伴侶。以「我」來陳述個人感受，讓伴侶知道你需要甚麼。

2. 蔑視

蔑視是預測離婚的第一大因素。Gottman指這種溝通方式是長期認為伴侶在道德上與自己不一致，蔑視的一方大多是故意的，他們會嘲諷、模仿對方等，或使用不屑一顧的肢體語言，例如翻白眼。

建議方法︰正面的想法會帶來正面的感受，並驅使出正面的行動。Gottman稱可以列出你喜歡伴侶的事情、彼此最喜歡的回憶，讓對方知道你感激他。

3. 防衛性

Gottman提出，面對伴侶的批評，爭辯沒有好處，除非你想伴侶離開你，所以你找藉口，扮演受害者，然後把責任推給他們。例如你忘記倒垃圾，防衛性的反應是「你知道我放工後有多累嗎？因為我太懶，對嗎？為甚麼你不能做？」

建議方法︰嘗試理解伴侶的觀點，並為你的行為承擔責任。同樣以忘記倒垃圾為例，你可以說「我回到家完全忘記倒垃圾，對不起，我現在就去做」。

4. 無視

面對伴侶間的衝突，你可能想置身事外或暫時放空，因而無視伴侶，Gottman卻認為這樣長此下去，便成為習慣，並不可取。

建議方法︰與其直接走開，不如說「我太生氣了，不想談論這件事。我們可以花15分鐘冷靜一下嗎？」這時你可以到另一個房間，做一些放鬆的事情如閱讀，然後再與伴侶對話。

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責任編輯：王明芳