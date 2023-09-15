【自助餐攻略】Buffet食少少就飽有原因　醫生揭自助餐「最佳用餐順序」

▲ Buffet食少少就飽有原因，醫生揭自助餐「最佳用餐順序」。

不少人喜歡食Buffet，既多選擇又可滿足食慾，一次過吃下許多美食。但你又有否會有一個疑問，為甚麼經常食少少，就已經有吃不下去的感覺？有離職的自助餐侍應生就分享，其實座位安排是有玄機。

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有離職的自助餐餐廳侍應生透露，餐廳座位安排暗藏玄機，通常會安排顧客坐在近炸物、油膩食物的位置，令食客吃一些，就容易有飽足感；而且由於食物重油、重鹽，食客也會不自覺飲更多飲料，也會變得難再多吃其他食物。

至於一些比較高檔的食材如海鮮、貴價肉類，通常都是「現叫現做」，或者要一些時間才送到。食客在等待期間，會拿其他熟食來吃，就會更易飽，減少吃高檔食材的機率。而甜品區的蛋糕、雪糕及水果等食物，份量通常會被切得較小，令食客不其然也會多拿一點，因此也會更易飽。

醫生揭最佳自助餐「用餐順序」

想食Buffet又不想肥？台灣減重醫生蕭捷健就曾分享食自助餐最佳次序，指出用餐順序最好是按「水（湯）、肉（蛋白質）、菜（纖維）、飯（醣類）」。

蕭捷健表示，這樣進食的好處，在於先攝取蛋白質和纖維，讓飯後血糖更穩定，飽足感也能維持更久，比較不會有「糖暈」狀況。而他亦指出，蛋白質往往是一頓飯中最貴的，如海鮮、魚片等，當然要先食。

他續稱在自助餐中，澱粉一開始看來可能很誘人，但這只是飢餓的生理反應。在食完蛋白質和蔬菜後，可能會覺得澱粉很一般。至於甜品，既然要吃碳水，偶爾也能吃一點，平衡身心。

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責任編輯：羅嘉欣