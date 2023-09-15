「TASTE x FRESH新鮮生活」登陸海怡廣場　劉穎鏇孖何廣沛任剪綵嘉賓    

▲ 劉穎鏇孖何廣沛任概念超市剪綵嘉賓。

聯乘概念超市「TASTE x FRESH新鮮生活」於今日首度進駐港島南區鴨脷洲海怡廣場西座3樓，佔地將近20,000呎的海怡廣場概念店除了呈獻超過13,000款來自本地及世界各地的全新產品及新鮮食材，當中包括超過2,000款全港獨家產品外，更設有多個極受歡迎的特色主題專區，包括從韓國搜羅多款大熱產品的「K x P Mart」韓國專區、為咖啡愛好者而設的咖啡專區「Coffee House」、中式保健專區「寶の林」、「寵」愛專區、亞洲美食專區及環球美酒專區等，一應俱全，絕對滿足大眾所有需求。



為隆重其事，「TASTEx FRESH新鮮生活」邀請到新一代人氣花旦劉穎鏇（Tiffany）以及於新劇中以精湛演技而備受網民激讚的何廣沛齊齊擔任剪綵嘉賓。活動由百佳超級市場董事總經理任良安先生致歡迎辭揭開序幕：「2021年底，全港首間聯乘概念超市進駐九龍灣淘大商場，好高興第七間分店隆重登陸鴨脷洲海怡廣場，成為港島南首間概念店。其實百佳已於海怡廣場服務顧客超過30年，今次以全新形象TASTE x FRESH登陸，意義更為深遠。此分店亦貫徹其他概念店的雙贏元素，將新鮮市集融入現代超市，堅持於世界各地搜羅最頂級新鮮食材，以及設有多個人氣特色專區，全方位地為港島南區的居民提供日常生活所需，為一眾追求品味生活的顧客提供更多選擇。」

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概念店為顧客提供創新及非一般的購物體驗，同樣設有其他分店極受歡迎的特色專區並提供不同購物方案，包括網上訂購即日取貨、自助收銀機服務以及於新鮮食品專區以電子支付「即買即走」，為顧客提供更貼心的一站式嶄新的購物享受。

最新影片推介

「K x P Mart」韓國專區

為一眾「韓粉」提供最為便捷的購物體驗，專員從韓國搜羅多款大熱韓國寵物用品、個人護理用品及生活用品等，包括韓國樂天超市Lotte Mart旗下人氣品牌，讓你在香港都能輕鬆買到最「潮」的韓國產品。

環球美酒專區

為追求品味生活的顧客搜羅來自世界各地的精選佳釀，當中更加引入多款日本清酒。特別推介兩款獨家Crossover的清酒作為中秋送禮首選，包括國士無雙純米大吟釀 及TAIHEIZAN純米吟釀津月，讓顧客與親朋好友歡度中秋。



中秋節日之選

中秋將近，海怡廣場分店亦精選了一系列中秋精選產品，讓港島南區的市民能省卻時間與精力，便能與摯愛好友好好地以頂級應節食品同度佳節。

此外，為慶祝新店開幕，由即日起至9月17日，凡於「TASTE x FRESH新鮮生活」海怡廣場概念店內購物滿HK$200，即可參加「幸運大轉盤」，隨時贏走$100現金劵！與此同時，店內更會於指定期間設歡樂大巡禮，為你帶來多個人氣品牌的 開幕限定優惠：



優惠一: 於新店開幕當天，凡購買日本樂天零食產品滿$40，即可免費獲贈樂天熊仔Koala可愛掛飾！



優惠二: 由即日起至9月17日，凡購買果汁先生產品滿$50，即享9折!



優惠三: 由即日起至9月17日，凡購買日清/ 出前一丁產品:



⦁ 滿 $60，即可免費獲贈環保餐具(連盒)一套

⦁ 滿 $150，加$50即可換購清仔兩用旅行袋

⦁ 滿 $300，即可免費獲贈清仔兩用旅行袋



易賞錢會員更將獨家尊享以下禮遇：

⦁ 凡購物滿$188 即送安記鮑開心金牌溏心鮑魚50克一包和安記桂圓紅棗茶茶包兩包裝一包(總值$25)

⦁ 凡購物滿$288 即送可口可樂或無糖可口可樂汽水高罐330毫升四罐裝（價值$26 ）

⦁ 易賞錢VIP會員 凡購物滿$388 即送金御膳A級泰國茉莉香米2公斤裝（價值$37.9 ）

店舖地址：鴨脷洲海怡半島海怡路12A號海怡廣場西座3樓302號舖

營業時間：上午8時至晚上11時

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