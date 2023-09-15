【津校自殺】玫瑰崗中學突宣布停辦明年即停收生　幼小原址併入私校道爾頓

▲ 香港道爾頓學校將於下學年接辦玫瑰崗幼稚園和玫瑰崗學校。（梁偉榮攝）

創校65年的灣仔津校玫瑰崗中學，其辦學團體突宣布放棄辦學權，該校將於2年後、即2025/26學年結束後停辦，明年立即停收政府資助中一生，意味9月入學中一生讀完中三便須轉校。屬私校的玫瑰崗幼稚園及玫瑰崗學校，則將於下學年，在原址與另一私校、香港道爾頓學校合併，其後並會將小學的國際班擴展至中學，於現址增設私立中學國際部，中小幼結龍擬命名為「香港道爾頓學校（玫瑰崗）」。

玫瑰崗學校辦學團體道明會與道爾頓基金會今日（15日）突發出「聯合宣布」新聞稿，公布學校合併安排，綜合道爾頓學校網頁，香港道爾頓學校將於2024/25學年接辦玫瑰崗幼稚園及玫瑰崗學校，兩校將與道爾頓小學及幼稚園合併。

玫瑰崗中學則不獲新辦團接管，明年起不再取錄新生，除高中生可讀至畢業外，現屆初中生將按原有機制，就讀至2025/26學年，完成中三後參加教育局中央學位安排，獲派資助中四學位，轉往其他資助學校升讀高中。玫瑰崗中學將按學生情況和就讀學科，為學生尋找和配對合適學校。隨後香港道爾頓學校會把國際班擴展至中學。

新聞稿解釋，本港教育界近年面對前所未有的挑戰，道明會為求「延續學校傳承」及「為未來長遠發展設想」，遂決定將幼稚園及小學部交由香港道爾頓學校接辦，並形容對方具備豐富資源和教育專業，雙方抱持共同價值觀，合併決定是「最符合學校發展和學生的最大福祉」。新聞稿亦引述玫瑰崗學校校監何幼孫神父表示，很欣喜能將玫瑰崗學校傳統託付給香港道爾頓學校，並相信道爾頓學校有能力繼續為玫瑰崗學生提供卓越教育；新校小聖堂將繼續舉行主日彌撒及宗教禮儀，確保其所珍視的價值觀得以傳承。

道爾頓學校亦透過校網指，該校為私立小學，已落實在玫瑰崗學校現址擴展私立中學國際部，故不會接辦津中，又指此舉「符合現有中學學生人數下滑和政府政策改變的趨勢」。

原本位於大角咀的道爾頓學校則將於2024/25學年進駐玫瑰崗灣仔校舍。校方未提合併後擬收取學費金額，僅稱將「配合課程及校內設施」並參考其他本地私立小學而調整，會為現有玫瑰崗小學生提供學費優惠，以減低對其影響。翻查道爾頓學校網頁，2024/25學年小學預備班至5年級全年學費擬為195,800元，6至7年級則是198,000元，另收取不設退款的「建校年費」，向每個家庭首名子女索取4.5萬元，每名同校兄弟姊妹收取3.7萬。

校方將成立專責過渡的督導委員會；道爾頓學校和玫瑰崗學校亦承諾會確保以「最高敏感度」和「最謹慎」方式處理過渡事宜，保障師生和家長利益。不過，有中學教師批評辦學團體「零諮詢」，事前未有諮詢中學部教師、學生會及家教會等持分者，便突然宣布自行「殺校」，又指教育局今日剛到中學「數人頭」、明年更有機會擴班至4班中一，學校既無收生問題也要殺校，批評辦學團體不顧學生福祉。

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記者：馮琪雅