【杭州亞運】10名入境處人員代表港隊出戰亞運　處長區嘉宏親自為健兒打氣

▲ 入境處處長區嘉宏親自為健兒打氣。(入境處提供)

第19屆亞運將會於下周六(23日)於浙江杭州正式開幕，港隊今次派出歷來最大規模的930人代表團出戰，包括681名運動員。而入境處亦會有10位人員代表中國香港出戰，參加壘球、棒球、籃球、排球、沙灘排球、曲棍球和獨木舟多個項目，與一眾亞洲精英交流切磋，全力衝擊獎牌。

一眾運動員出發前，入境處處長區嘉宏亦有親自為他們加油打氣，鼓勵他們繼續精益求精，為國家、為香港、為部門作出貢獻，並祝願他們凱旋而歸。入境處指，該10位運動健兒們平常不止要緊守崗位，更加要兼顧刻苦的訓練，背後付出很多努力和汗水，他們最需要大家的支持，呼籲市民大眾一起為所有健兒加油！

10位入境處人員代表港隊參加杭州亞運資料 :

姓名 職位 比賽頂目 許啟茵 高級入境事務主任

遣送審理及訴訟(遣送行動)組 女子壘球 唐曉蕾 入境事務主任遣送

審理及訴訟(遣送離境及遞解)組 女子籃球 鄭苑儀 入境事務主任

香港駐粵經濟貿易辦事處入境事務組 女子曲棍球 盧慧茵 高級入境事務助理員

落馬洲管制組 女子沙灘排球 蔡奕伸 高級入境事務助理員

福利組 男子4人獨木舟500米 林琪豐 高級入境事務助理員

落馬洲管制組 男子沙灘排球 馬翰文 高級入境事務助理員

港珠澳大橋管制組 男子棒球 馮芷茵 入境事務助理員

青山灣入境事務中心 女子排球 彭泳琳 入境事務助理員

深圳灣管制組 女子排球 黃永俊 入境事務助理員

機場管制分科 男子排球

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責任編輯：蘇文軒