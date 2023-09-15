【杭州亞運】10名入境處人員代表港隊出戰亞運 處長區嘉宏親自為健兒打氣
社會 18:54 2023/09/15
第19屆亞運將會於下周六(23日)於浙江杭州正式開幕，港隊今次派出歷來最大規模的930人代表團出戰，包括681名運動員。而入境處亦會有10位人員代表中國香港出戰，參加壘球、棒球、籃球、排球、沙灘排球、曲棍球和獨木舟多個項目，與一眾亞洲精英交流切磋，全力衝擊獎牌。
一眾運動員出發前，入境處處長區嘉宏亦有親自為他們加油打氣，鼓勵他們繼續精益求精，為國家、為香港、為部門作出貢獻，並祝願他們凱旋而歸。入境處指，該10位運動健兒們平常不止要緊守崗位，更加要兼顧刻苦的訓練，背後付出很多努力和汗水，他們最需要大家的支持，呼籲市民大眾一起為所有健兒加油！
10位入境處人員代表港隊參加杭州亞運資料 :
|姓名
|職位
|比賽頂目
|許啟茵
|高級入境事務主任
遣送審理及訴訟(遣送行動)組
|女子壘球
|唐曉蕾
|入境事務主任遣送
審理及訴訟(遣送離境及遞解)組
|女子籃球
|鄭苑儀
|入境事務主任
香港駐粵經濟貿易辦事處入境事務組
|女子曲棍球
|盧慧茵
|高級入境事務助理員
落馬洲管制組
|女子沙灘排球
|蔡奕伸
|高級入境事務助理員
福利組
|男子4人獨木舟500米
|林琪豐
|高級入境事務助理員
落馬洲管制組
|男子沙灘排球
|馬翰文
|高級入境事務助理員
港珠澳大橋管制組
|男子棒球
|馮芷茵
|入境事務助理員
青山灣入境事務中心
|女子排球
|彭泳琳
|入境事務助理員
深圳灣管制組
|女子排球
|黃永俊
|入境事務助理員
機場管制分科
|男子排球
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責任編輯：蘇文軒