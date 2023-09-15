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Paula睇《造星V》欣賞Taco邀後合作　親譜曲唱出自身初戀後記

娛樂 19:29 2023/09/15

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Taco與Paula。

歌手區子琳（Paula Au）新歌《甩身》源自她的愛情經歷：面對初戀男友，未懂包容，也未懂甚麼是愛與被愛，相處久了，發現很多事情未夠成熟去處理，結果與另一半經常有拗撬。

以為忍耐就OK，但心裡感到唔舒服，嘗試改善卻未有改善，所以最終選擇分開，但分開才發現，這個世界有很多愛人和被愛的方式，於是嘗試在愛情上學習新事物，然後成為了Big Girl。

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區子琳（Paula Au）

惺惺相惜

她將這樣的經歷告知填詞人王樂儀，請對方為自己與Key Ng合寫的旋律上寫詞。王樂儀交出歌詞，並寫下註腳：「有時我們為愛卑躬屈膝，才發現那從來不是愛。因為愛人，我們會讓愛的人看到最自由的自己，甩開困身的所有。」   

因為歌曲本身的Demo有Rap的部分，起初Paula想自己Rap，但看過《全民造星V》中黃泓祖（Taco）的表演後，Paula甚為喜歡，便貿然邀請他參與其中，負責Rap。

黃泓祖（Taco）

一拍即合

合作後，Paula興奮道：「記得第一次去佢Studio，佢已經俾份Rap詞我，嗰個版本同Final Version都有九成相近，而且帶咗首歌去另一個層次，好正！因為Rap部份好似同女方有對立面，但同樣地作為初戀男友角色，都一樣覺得分開咗真係好，雙方都有更加大嘅自由同快樂。」

首次與Hip Hop圈子以外的人合作的Taco，今次以自己的Rapper身分CotaBoii參與製作《甩身》，也感到新鮮又順利，他道：「同Paula性格上都幾夾，做歌都幾順利同舒服，大概都Get到佢首歌想講乜，清楚角度，貼近去寫，用咗2-3日就寫好，寫自己嘢反而冇咁快。」 

合作做歌後，二人也齊齊參與MV演出，而MV附有情節，其中Paula的角色因為整天覺得被人跟蹤，十分唔舒服，所以想換一個重生的身分，造型上亦由居家少女服變成暗黑成熟的打扮，至於Taco，則扮演國際小混混，飾演負責幫Paula簽假護照的角色。

百無禁忌

Taco首次與別人合作拍MV，他笑言：「未試過咁樣合作，好新鮮！我仲睇咗鄭中基嘅電影偷師，學對方啲犯罪表情，但都係好搞笑，最終要喺現場領略角色再自行發揮。」

MV拍攝時，正值農曆七月，但MV其中一幕Paula要用火燒自己的照片，問她可會驚驚？Paula此時被問到才一言驚醒，但她百無禁忌，更說：「冇諗過呢個問題，但都有用正面嘅心態去諗，因為我都係燒咗舊嘅東西，有一個新嘅自己呢！」    
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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