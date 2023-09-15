【杭州亞運】高球港隊劍指團體獎牌　高協稱粉嶺場被收影響訓練

▲ 高球港隊陣容史上最強出戰本月底杭州亞運。（大會提供）

杭州亞運會即將在下周六（23日）開鑼，中國香港高爾夫球協會（高協）今日（15日）向亞運中國香港高球代表團授旗。高球港隊派出 4 男 3 女出戰亞運，代表團由許龍一、陳芷澄領軍，將於 9 月 25 日啟程往杭州。他們將於 9 月 28 日至10 月 1 日一連四日，在西湖國際高爾夫球場作賽，爭奪男子個人、男子團體、女子個人和女子團體四個獎項。

高協會長吳繩綱表示，今屆亞運陣容乃史上最強，是高球港隊奪得首面亞運獎牌的大好機會。「中國香港高爾夫球協會一直穩步實現我們訂下的主要目標。」他指，2010 年香港高球手首次打入亞運，今年更取得將高球升格為香港體育學院「A 級」精英體育項目的資格；他又指亞運代表團狀態絕佳，希望他們可以創造歷史佳績，若能奪得獎牌，更是錦上添花。

高協行政總裁賴以尊表示，有信心港隊在團體賽有不錯的表現，「團體賽事要求球員有比較高而平均的發揮， 而港隊成員中有曾奪冠的職業球手，女子組成員劉弦和韓紫琳最近在 IMG 學院青少年世界高爾夫球錦標賽團體賽奪冠。」他指整隊近期狀態不錯， 只要他們臨場發揮穩定，保持一貫表現，港隊有望在團體賽事獲獎。

港隊中大部份球員已轉攻職業賽， 各自有訓練計劃和節奏，只有女子組成員劉弦和韓紫琳仍在求學階段，需要較多支援。高協早前已安排港隊在杭州亞運高球賽場實地練習，更特別邀請了港隊主教練 Gary Gilchrist 由美國來港，為港隊度身訂造特訓計劃，並以劉弦和韓紫琳為重點培訓對象。

對於政府本月1日起收回粉嶺舊球場8個球洞，並部分開放予市民散步及作寵物公園。賴以尊表示，港隊訓練及本地比賽即時受到影響，港隊球員落球場訓練時間比以前少20%；以往有7成本地比賽在粉嶺球場舉行，收場亦導致在粉嶺球場舉辦的比賽減少20%。

高協表示，仍在努力尋找其他場地和高球會舉辦本地比賽，不過其他場地使用率都已經好高，目前仍在商討有關事宜。高協已向政府反映，希望可以短期租約型式，出租粉嶺舊球場第1至8號洞予高協用作訓練，以及舉辦社區高球推廣活動。

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責任編輯：吳雋妍